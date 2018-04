Keuruun kevään kiekkoihme – KeuPa jyräsi jo runkosarjan voittoon ja aikoo nostaa pokaalin kauden päätteeksi

KeuPalla on Mestiksen pienin budjetti, mutta joukkue porskuttaa finaalissa. Pienen kylän jengi on tyrmännyt isot seurat mennen tullen.

TuTon asetelma on suurin piirtein päinvastainen. Suursuosikki pyrkii ammattilaissarja SM-liigaan.

Keuruu on sarjan pienin kaupunki, halli on surkea, budjetti sarjan pienin, joukkue nuori ja seuran voima vapaaehtoistyössä. Kauden alussa KeuPa arvioitiin keskikastiin.

Asetelma on klassinen Daavid vastaan Goljat.

Kovin pitkään ei Keuruulla ole mennyt näin hyvin. Esimerkiksi kausi 2013–2014 saatiin käyntiin vasta joukkorahoituskampanjan avulla.

Mutta kummallisesti joukkue on pärjännyt hyvin, vaikka rahat ovat niukassa. Joukkorahoitettu kausikin päättyi sarjan voittoon ja Mestis-nousuun.

Pelkästään oman kylän pojilla menestys ei ole tullut. Laatupelaajia tulee Jyväskylän Jypin ja Rauman Lukon kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Aikaisempina talvina lainapelaajia on tullut ja mennyt, mutta tällä kaudella runko on pysynyt. Se on menestyksen kulmakivi.

”Liigajoukkueissa ei ole ollut loukkaantumisia, joten meidän pelaajia ei ole niissä tarvittu”, Raaska sanoo.

KeuPa eteni finaaliin hämmentävän vakuuttavasti. Yksi välieräpeli Joensuun Jokipoikia vastaan oli Keskisuomalaisen arvion mukaan pelillisesti huono. Silti KeuPa voitti 7–2. Pelit KeuPa voitti 4–0.

Ensimmäisessä finaalissa TuTo oli vahvempi 2–4. KeuPan hyökkäyksistä puuttui juonikkuus, josta se on tällä kaudella tunnettu.

Finaalien henki on kamppailuissa. TuTo oli kovempi ja piti KeuPan pääasiassa poissa mukavuusalueelta.

Pehmeä KeuPa ei ollut. Siitä todisti Samuli Ratinen, joka taklasi tutolaisen parikymmentä senttiä katsomon puolelle. Niin paljon pleksiseinä antoi periksi. Yleisö kavahti jymäytystä taaksepäin.

Mutta TuTo taklasi useammin ja tehokkaammin. Sen kun KeuPa hoksaa, se pääsee peliin mukaan.

Seuran tulevaisuus on jäähalliremontin varassa. Hallin lempinimi on Pakastin. Tai Iglu. Se on peltihalli, jonka kylmyydestä kylällä varoitellaan.

Mutta ei täällä nyt niin kylmä ole. Kun katsomo on täysi, ei edes hengitys höyryä.

Periaatteessa hallissa on tarvittavat toiminnot. Yritysaitio, kioskit ja päädyssä korkealla lämmin kahvila ja olutbaari.

Baarissa on perjantai-illan pelissä vielä tilaa.

"Ei oluen myynti ole ratkaisevaa taloudelle", toiminnanjohtaja Teemu Vesala sanoo.

Tila riittää toistaiseksi, sillä ensimmäisessä finaalissa hallia ei aivan loppuunmyyty. Paikalla oli 985 katsojaa. Satakunta olisi vielä mahtunut.

Mestis vaatii, että lämpöä täytyy olla 12 astetta ja istumapaikkoja viisisataa. Nyt ei ole kumpiakaan.

Poikkeuslupa päättyy tähän kauteen. Suunnitelmissa on johdattaa kaukolämpöputket halliin ja asentaa katsomoon kuppi-istuimet. Yksi vaihtoehto on rakentaa kokonaan uusi katsomo.

Aivan kaikki Keuruulla eivät usko seuran pystyvän pysyvästi näin korkeaan tasoon. Organisaatio on ohut, sillä Vesala on ainoa palkattu henkilö.

”Kyllä me olemme aseman Mestiksessä vakiinnuttaneet. Kauden päätteeksi teemme suunnitelman ammattimaisuuden lisäämiseksi. Ehkä henkilökuntaa ei palkata, mutta toimintamalleja muutetaan.”

Kaupunki päättää 353 000 euron halliremontista tänään maanantaina.

”KeuPasta Keuruu nykyään tunnetaan”, Vesala motivoi päättäjiä.