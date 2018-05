Suosikkinuken esikuva oli saksalaisissa tupakkakaupoissa myytävä polttarilelu

Kansallismuseon kattomaalauksessa Väinämöinen uhkaa miekka kädessään Louhea. Värit ovat hillityt, ja mielessä pauhaavat kansallisromanttiset kappaleet.

Kun katseensa laskee katosta takaisin alas, muuttuu tunnelma täysin. Kansallismuseon aulaan on pystytetty vaaleanpunainen portti, jonka yläpuolella hehkuu koukeroisin kirjaimin Barbie.

Näyttelyhuoneet avautuvat kimmeltävinä ja räiskyvän pinkkeinä. 450 Barbie-nukkea on saanut ansaitsemansa näyttämön.

"Yksi strategiamme on olla ajankohtainen keskustelija, ja Barbie on selkeästi aihe, joka on nostanut paljon kysymyksiä ulkonäöstä, leikkikalun merkityksestä ja niin edelleen. Minusta se sopii erinomaisesti museomme profiiliin", sanoo näyttelypäällikkö Minerva Keltanen.

Aiemmin Italiassa ja Espanjassa esillä ollut näyttely juhlistaa ensi vuonna 60 vuotta täyttävää nukkea, jota myydään jossain päin maailmaa kolmen sekunnin välein.