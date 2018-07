20-vuotias Murtada Al-Emara vuokrasi tyhjillään olleen tienvarsikahvilan – Siniseltä tieltä saa nyt itämaisia makuja

Viime kesänä Murtada Al-Emara vuokrasi tyhjillään olleen kioskirakennuksen Viitasaaren kaupungilta. Kesä- ja heinäkuun ajan avoinna oleva kioskikahvila Emara sijaitsee Juhani Ahon kalavesinä tunnetun Huopanankosken ääressä.

Hänellä ei ollut aiempaa kokemusta alalta, mutta into yrittämiseen ja uuden oppimiseen on kova.

”Vanhempani ovat lähtöisin Irakista. Ajatuksena on tarjota makuja meidän omasta ruokakulttuuristamme. Arabialainen ja irakilainen ruoka tarjoaa uusia kokemuksia asiakkaille, ja lisäksi osaamme valmistaa niitä parhaiten”, Al-Emara selvittää.

Kioskikahvilan edellinen yrittäjä myi kalakeittoa ja savukalaa. Nyt tilalla on arabialaisen keittiön helmiä sambousekista, baklavaan ja falafeleihin.

”Kaikki ruoat ja leivonnaiset ovat peräisin irakilaisesta ja arabialaisesta ruokakulttuurista, ja ne valmistetaan täällä tai meidän kotona. Äiti leipoo tälläkin hetkellä kotona.”

Arabialainen ruoka ei ole kovin tulista, mutta se on maultaan hyvin erilaista kuin suomalainen. Irakissa perinneruokien valmistamisen taito siirtyy sukupolvelta toiselle, sillä lapset opetetaan leipomaan ja kokkaamaan pienestä pitäen.

Arabialaisessa keittiössä herkulliseen lopputulokseen vaikuttaa olennaisena osana tekotapa. Esimerkiksi taikinan valmistukseen ei käytetä vatkainta, vaan taikinaa sekoitetaan käsin jopa tuntikausia.

”Meillä myytävä leipä valmistetaan käsin. Jos taikinan tehtäisiin koneella, maku olisi täysin erilainen.”

Al-Emara on saanut paljon positiivista palautetta. Hänelle tärkeintä on saada uusia kokemuksia.

”Jos olisin rahan perässä, minun kannattaisi olla töissä marketin kassalla.”

”Olen oppinut paljon yrittämisestä ja huomannut, että se on aika vaikeaa Suomessa. Perheen tuki on ollut todella tärkeää. Jos olisin tehnyt kaiken yksin, mielikuvani yrittäjyydestä saattaisi olla paljon negatiivisempi.”

Politiikka ja yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat nuorukaista. Viime vuoden kuntavaaleissa hän pääsi varasijalle keskustan ehdokkaana.

Al-Emaran vanhemmat tulivat Suomeen kiintiöpakolaisina 90-luvun puolivälissä. Hän syntyi Kuopiossa. Perhe muutti Viitasaarelle hänen ollessa kahdeksan. Hän pitää Viitasaarta hyvänä kasvupaikkana ja yrittäjäystävällisenä maaseutukaupunkina.

”En voisi kuvitella, että olisin varttunut isommassa kaupungissa. Täällä elämä on turvallisempaa, kun kaikki tuntevat toisensa. Lisäksi yrityksen perustamiseen liittyvät lupa-asiat hoidettiin täällä hyvin.”

Sää vaikuttaa merkittävästi kesäkahvilan asiakasmäärään. Tänään paistaa aurinko ja Emarassa käy kuhina. Sporttinen perheenäiti kipaisee lapsilleen matkajäätelöt. Eläkeläispariskunta istahtaa kahville ja rompekauppias kysyy tietä kirpputorille.

Maantienvarren kahvilassa kohtaa koko kansan kirjon. Alussa Al-Emaraa jännitti kohdata asiakkaita, mutta nyt hän nauttii asiakaspalvelusta.

”Oma persoonallisuuteni on joutunut koetukselle, kun olen mennyt oman mukavuusalueeni ulkopuolelle. Täällä kohtaa erilaisia ihmisiä ja kaikkien kanssa on osattava kommunikoida. Asiakkaille on luotava hyvä kuva yrityksestä, että he tulevat uudestaan.”