Ensin meni kyläkauppa ja nyt uhkaa taksiuudistus – maalaisyrittäjän elämässä eivät normitalkoot näy

Hallitus on luvannut purkaa byrokratiaa, mutta tässä on mies, jolle hallitus on pystyttänyt esteitä kerta toisensa jälkeen. MT on kertonut hänen tarinaansa muutaman vuoden välein siitä, miten päättäjät ovat tehneet yrittäjän elämästä jännittävää.

Vielä vuonna 2003 Martti Kuitunen uudisti innoissaan syntymäkylällään Joutsan Mieskonmäessä sijaitsevaa kylä­kauppaansa. Valtio antoi investointitukea kylmälaitteiden uusimiseen, kauppaan tuotiin internet, postipiste ja kalastusluvat, ja pihalla levittäytyi anniskeluterassi. Kaupassa kävi sekä vakituisia että kesäasukkaita.

Sitten hallitus vapautti kauppojen aukiolot ja salli oluen hintakilvan. Tarjouksen piti kuitenkin olla voimassa kaksi kuukautta. Vaatimus tappoi 15 kilometrin päässä isoista marketeista sijaitsevan kyläkaupan, sillä saunajuomat alettiin hakea kirkonkylältä.

Myös ruokamuoti muuttui nopeasti, eikä piskuinen puoti pystynyt tarjoamaan kaikkia tv-ohjelmien ihmeellisyyksiä mökkiläisille.

Kuitunen pani oven säppiin ja hankki taksiluvat, kaksi autoa ja niille koulu-, Kela- ja yksityiskyytejä. Hyvältä näytti taas, sillä oman kulman väki tykkäsi mennä paikallisella pirssillä asioille Joutsaan ja sairaalaan Jyväs­kylään.

Mutta sitten päätettiin, että asiakkaan pitää tehdä kyyti­tilaukset taksikeskuksen kautta, jos hän haluaa Kela-korvauksen heti autossa. Jos tilasi tutun kuskin, omavastuu kaksin­kertaistui.

Keskus alkoi myös niputtaa kyytejä ja ilmoittaa niistä takseille vasta viime tipassa, jolloin lomien pitäminen vaikeutui. Kuitusen pelasti renkinä oleva veli, jonka kanssa vuoroja voi jakaa. Kahdella autolla jatkettiin ja toinen kulki jopa paikallisella biokaasulla.

Nyt on sitten käsillä taas uusi vaihe ja uudet murheet – kiitos jälleen hallituksen.

Kuitunen näkee jo, mitä taksi­uudistuksesta seuraa: isommat kustannukset yhteiskunnalle, lisää kilometrejä autoille ja huonompaa asiakaspalvelua, etenkin maaseudulle.

Uudistus poisti suunta- sekä menopaluukyydit, eli asiakkaan vienyt auto ei enää saa paluukyytiä asiakkaan omaan kotiosoitteeseen. Niistä ei ennenkään maksettu kuin odotusmaksu, jos auto palasi samoja jälkiä takaisin.

Nyt taksin matka katkeaa kohteessa aina. Kuljettaja ei voi jäädä asiakkaan saattajaksi vaan palaa tyhjänä kotiin tai jää odottamaan keskukselta uutta keikkaa. Aiemmin ei toisen paikkakunnan auto voinut jäädä vieraan kunnan apajille kärkkymään kyytejä.

”Kyytimäärät voivat parantua, mutta ajetut kilometrit tulevat ihan varmasti lisääntymään. Kun lähdet aamulla Joutsasta ja viet asiakkaan Jyväskylään, saatat olla illalla Saarijärvelllä tai vielä kauempana ja ajaa tyhjänä kotiin 300 kilometriä”, Kuitunen ennakoi.

”Kun menopaluukyydit poistuvat, asiakas joutuu ottamaan varttitunnin kyydin takia uuden kyydin, ja tämä voi tulla Kelalle aiempaa kalliimmaksi.”

Tutun auton saa toki tilata, mutta sitten ei saa Kela-korvausta lainkaan. Lyhyille matkoille soitetaan kuitenkin usein suoraan tuttu auto, koska se tulee nopeammin kuin keskuksen kautta tilattu.

Joutsa kuuluu samaan Kela-­kuljetuksista vastavaan Pro-Keskukseen Kuopiossa kuin ”puoli Suomea”. Kuitunen epäilee paikallistuntemuksen heikkenevän, sillä kartalla voi yhdistellä paikkoja, joiden välillä ei ole kuitenkaan kunnollista tieyhteyttä.

”Ja kun kuljettajalla oli aiemmin tietoa asiakkaan kotiosoitteesta ja erityistarpeista, nyt häntä tulee hakemaan aina vieraampia kuljettajia, jotka huhuilevat häntä sairaalassa tai terveyskeskuksessa ja kiertelevät sitten sivuteitä, kun navigaattori ei löydäkään perille. En ymmärrä, miten palvelu paranee niin kuin Kela perustelee”, Kuitunen ihmettelee.

Keikkailuista vaikkapa festaripaikkakuntien yöelämässä Kuitunen ei haaveile, vaikka siihen olisikin nyt mahdollisuus. Maalaistaksilla on huoli oman kunnan asiakkaista.

”Taksi on pyörien päällä ja helppo ajaa sinne, missä kyytejä on, kun ei kukaan enää kiellä. Maaseudulta vähenee ihan varmasti takseja ja saatavuus heikkenee, jos ajoja haetaan muualta, koska muutenkin hiljaisissa paikoissa ei tarvitse päivystää enää lainkaan.”

Kuitunen on päivystänyt kotonaan ja Joutsan keskustassa yhden arki-illan viikossa ja joka toisen viikonloppupäivän. Päivystysringin jatkosta ei ole sovittu.

”Eikä siitä oikeastaan saakaan sopia, kilpailulaki kieltää. Meille voi olla hyväkin, kun ei tarvitse enää päivystää. Joillakin puhelin saattaa mennä herkemmin kiinni, ja asiakas kärsii, ainakin täällä maaseudulla. Kyllä takseja olisi voinut lisätä muilla keinoilla pääkaupunkiseudulla ja siellä, missä pulaa on. Uudet taksit tulevat kaupunkeihin, eivät tänne, vaikka luvat helpottuivat.”

Mieskonmäessäkään yksikään mopo, mönkijä tai traktori ei ole ryhtynyt kilpasille Kuitusen kanssa.

”Jos joku alkaa kilpailla, saa ostaa tuosta kalustonkin! Vielä tässä ehtii yhden uran tehdä!” 51-vuotias Kuitunen nauraa. Kylä­kauppaa ei enää toden­näköisesti aukaista, sillä se on varastona.

”Valtiovalta teki omilla toimillaan sen, ettei kyläkauppa kannattanut. Katsotaan nyt, onnistuuko se sotkemaan asiat niin, ettei kylätaksikaan enää toimi.”

Kuitunen ei usko Joutsan tilanteen muuttuvan nopeasti, ja hinnatkin ovat ennallaan. Lähtö­taksat ovat yhä 5,90 ja 8,90 euroa, jotta lyhyistä ajoista jäisi edes jotakin.

Hän arvelee monen iäkkäämmän yrittäjän kuitenkin lopettaneen ja kaupunkitaksien siirtyneen ajamaan vain yksityiskyytejä.

Kuituselle Kela- ja koulukyydit tuovat kolme neljäsosaa ajoista, kesällä hiukan vähemmän. ”Suhde pysyy jatkossakin varmaan samana, mutta pysyvätkö ajomäärät, onkin eri juttu. Yhteiskunnan kyydit täällä maaseudulla ovat hyvin merkittäviä, on mentävä Kela-kyytien mukaan.”

Niistä riippuu myös, kannattaako biokaasuauto vaihtaa syksyllä uuteen.

Muualla yksityiskyytien hintakisa voi johtaa ulkomaalaisten alanvaltaukseen, vaikka laki edellyttääkin toimipaikaksi Suomea.

”Missä taksat putoavat, myös kuljettajan palkka putoaa, eikä se välttämättä sitten enää kiinnosta suomalaisia.”