Tällaista puuta ei pidä polttaa kotioloissa – ”Haitta-aineita ei usein näe puun pinnalta”
Tällaista puuta ei pidä polttaa kotioloissa – ”Haitta-aineita ei usein näe puun pinnalta”
Asiantuntija kehottaa kierrättämään lähtökohtaisesti kaiken puuperäisen purkujätteen, jottei käsiteltyä puuta päädy tulipesään ja ilmaa myrkyttämään.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Ympäristö
31.1.2026
08:00
Katja Lamminen
Artikkelin aiheet
puunpoltto
puujäte
kierrätys
sisäilma
ympäristöterveys
Jaa
