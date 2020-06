Veljekset keksivät tehdä kylpytynnyrin peräkärryyn – nyt palju kulkee minne vain

Rami Marjamäki

Tero ja Tomi Kivistö ahkeroivat talven aikana yhteisen paljukärryn. Lapset Aksu, Aura ja Milja Kivistö pulikoivat paljussa usein iltamyöhään.

Vesi roiskuu ja lasten riemunkiljahdukset raikuvat, kun lempääläläiset Aksu, Aura ja Milja Kivistö kylpevät paljussa kesämökillään Akaan Kylmäkoskella. Aksu, 6, esittelee Tiktok-tanssia ja Aura, 4, haikalan muotoista vesipyssyään.

”Me käydään kesällä paljussa monta kertaa viikossa. Tämä on kivaa talvellakin, kun ulkona on kylmä”, ikäänsä nähden kokeneet kylpijät tokaisevat toimittajalle.

Veljekset Tero ja Tomi Kivistö seuraavat vieressä, kun heidän jälkikasvunsa nauttii kylpytynnyrin rentouttavasta vaikutuksesta. Illan tullen on vanhempien vuoro. Palju on koko perheen ilonaihe.

Keväällä valmistunut paljukärry on veljesten yhteinen projekti. Idea sai alkunsa, kun Tero Kivistö päätti hankkia kylpytynnyrin heidän yhteiselle kesäasuttavalle mökilleen.

Hänellä oli kotipihassaan ennestään merialumiinista valmistettu kylpytynnyri. Kivistöt hankkivat kärryn rungon ja laittoivat tynnyrin pyörien päälle. Nyt saman paljun voi kuljettaa kesän ajaksi mökille – tai minne lystää.

"Katsoin Google-kuvista, että minkälaisia kärryjä muut ovat tehneet. En tehnyt minkäänlaisia piirustuksia, vaan hahmottelin päässäni lopputuloksen kahden kuvan perusteella. Sitten selitin velipojalleni, mitä tavoittelen", Tero Kivistö kertoo.

Paljujen hinnat ovat laskeneet. Laadukkaan kotimaisen paljun saa 1 500 eurolla ja halvimmat paljukärryt maksavat noin neljä tuhatta euroa. Pieni joukko tee-se-itse-osaajia rakentaa paljunsa itse.

”Paljukärryn teko vaatii suunnittelua ja rohkeaa toteutusta. Tässä voi käyttää omaa luovuuttaan ja rakentaa vaikka katon päälle. Vain mielikuvitus on rajana”, Tero Kivistö toteaa.

Kyllästetyllä puulla verhoillussa kärryssä on penkit ja säilytyslaatikoita, joihin mahtuvat uimalelut, kamiinan piippu ja polttopuita. Koristeina on led-valoja ja kärryyn on suunnitelmissa asentaa myös pienoisjääkaappi.

Paljukärryä ei tarvinnut katsastaa erikseen, sillä perävaunun kokonaispaino jää alle sallitun 700 kilon enimmäispainon.

Paljun käyttöä helpottaa se, että järvenrantatontilla sijaitsevalla mökillä on porakaivo ja paljon polttopuuta. "Puulämmitteinen palju on kustannustehokkain, jos puuta on paljon omasta takaa. Jos kaiken puun joutuisi ostamaan, niin silloin sähkölämmitteinen olisi järkevämpi ratkaisu", Tero Kivistö tuumaa.

Toimiessaan Akaa Futsal -seuran puheenjohtajana Tero Kivistö on saanut tutustua suomalaiseen paljukulttuuriin. Seura on ollut järjestämässä Paljujen yö -tapahtumaa Akaassa.

Paljujen yössä tehtiin toissa kesänä epävirallinen Suomen ennätys, kun samanaikaisesti paljuihin asettui 401 kylpijää. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös Paljukaraoken SM. Tapahtuma jouduttiin perumaan tältä kesältä pandemian takia.

Mutta nyt ollaan mökillä ja lasten paljutuokio on lopuillaan. Lämpimästä vedestä nousee tyytyväisiä kylpijöitä.

”Lapset ovat tuolla usein nukkumaanmenoon asti. Tämän jälkeen heille maistuu uni”, Tero Kivistö tietää.

Tomi Kivistö toteaa, että mökillä tulee kylpytynnyrissä istuttua pidempiä aikoja ja samalla tarkkailtua luonnonilmiöitä, kuten kuinka sadekuuro lähestyy mökkirantaa rasvatyyntä järvenpintaa pitkin.

”Palju rentouttaa vieläkin kokonaisvaltaisemmin kuin saunominen. Ehkä siksi, koska paljussa voi olla pidemmän aikaa”, hän miettii.

”Ja aika vierähtää huomaamattoman nopeasti. Jos puusauna on päällä samaan aikaan, niin usein puita unohtuu lisätä ja pesä sammuu”, Tero-veli komppaa.

Tero Kivistö lisää puita pesään. ”Paljua on huoletonta lämmittää, koska nokeentumisesta ei tarvitsee välittää toisin kuin sisätakkaa lämmittäessä.”