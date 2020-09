Heidi Niemi näyttelee Netflix-elokuvassa Hollywood-tähtien rinnalla – ja odottaa innolla työrupeamaa eteläpohjalaisten alakoululaisten parissa

Heidi Niemen ura on kulkenut kurikkalaisen kyläkoulun näyttämöltä Hollywood-tähtien rinnalle.

Johannes Tervo

Eteläpohjalaisia peltomaisemia ei voita mikään, pitkään Isossa-Britanniassa asunut Heidi Niemi sanoo.

Britanniassa pitkään asunut näyttelijä Heidi Niemi oli toissa kesänä lomailemassa kotiseudullaan Kurikassa, kun hänen agenttinsa soitti ja kertoi mielenkiintoisesta elokuvaroolista. Netflix-suoratoistopalveluun oli tekeillä euroviisuelokuva, jonka sivurooliin etsittiin islantilaisaksentilla puhuvaa näyttelijää. Koekuvausvideolla oli kiire.

”Kuvasimme videon siskoni Anu Niemen mökillä. Sisko kuvasi ja lankomieheni luki minulle vastanäyttelijäni vuorosanat. Melko pian sain kuulla saaneeni roolin”, Heidi Niemi muistelee.

Kesällä ensi-iltansa saaneen Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga -komediaelokuvan pääosissa ovat Hollywood-tähdet Will Ferrell ja Rachel McAdams. Kuvauksissa vallitsi Niemen mukaan lämminhenkinen ilmapiiri.

Niemellä on pitkä teatteritausta. Euroviisuelokuva on hänen ensimmäisen elokuvaroolinsa. Hänet saatetaan nähdä tulevaisuudessa myös suomalaisissa tv-sarjoissa ja elokuvissa.

Niemi on kotoisin taiteellisesta perheestä. Sisko Anu on näyttelijä ja Ari-veli muusikko. Isä Mauri Niemi on Etelä-Pohjanmaalla tunnettu tangolaulaja.

Ensiaskeleet näyttelijänä Niemi otti pienessä kyläkoulussa Kurikan Luovankylällä.

”Meidän luokallamme oli seitsemän oppilasta. Käsikirjoitimme kaikki ala-asteen joulunäytelmät itse. Perjantaisin meillä oli näytelmätunti, joka oli myös mahtava asia.”

Niemi ei kuitenkaan haaveillut näyttelijän ammatista. Hän muutti lukion jälkeen Tampereelle opiskellakseen opettajaksi. Kun Niemi ei saanut opiskelupaikkaa, hän meni pitämään välivuotta Suomen teatteriopistoon. Teatterinäytteleminen vei mennessään.

Tampereen jälkeen Niemi opiskeli fyysistä teatteria Tanskassa. Vuodesta 2014 lähtien Niemi on asunut Britanniassa.

Elämä on kuljettanut kohti suurempia ympyröitä. ”Luovankyläläiselle lapselle Kurikka tuntui isolta paikalta. Sitten tulivat Seinäjoki, Tampere ja Kööpenhamina, joka tuntui todelliselta suurkaupungilta. Lontoon vuosien jälkeen mikään ei tunnu enää isolta.”

Niemi asuu irlantilaisen avomiehensä kanssa Chesterin kaupungissa lähellä Liverpoolia.

Juuret Kurikassa ovat näyttelijälle tärkeät. ”Vanhemmat asuvat edelleen kotikylällä ja tänne on aina kiva tulla. Vaikka olen nähnyt Irlannissa ja Skotlannissa upeita nummimaisemia, niin eteläpohjalaisia peltomaisemia ei voita mikään.”

Niemi palaa syyskuussa Britanniaan, jossa teatteriala on edelleen seisahduksissa koronan takia.

Lähikuukausina edessä on mieluinen työvisiitti kotikonnuilla.

Heidi ja hänen siskonsa Anu Niemi saivat viime keväänä Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahastolta apurahan #Lumikki ja seitsemän kääpiötä -esityksen ja työpajojen toteuttamiseen kolmessakymmenessä Etelä-Pohjanmaan alakoulussa. Kiertue toteutuu mitä luultavammin ensi vuoden alussa.

Esitysten lomassa Niemi keskustelee lasten kanssa muun muassa sosiaalisesta mediasta ja kiusaamisesta.

”Samalla lapset näkevät, että leikkimistä voi jatkaa aikuisena ja siitä voi saada itselleen ammatin.”

Niemi toivoo, ettei draamakasvatuksesta tingittäisi kouluopetuksessa. Yhteiset näytelmät kehittävät lasten sosiaalisia taitoja ja kohottavat yhteishenkeä.

Omat tunne- ja ilmaisutaidot hän sai evääksi omasta lapsuudenkodistaan. Äiti luki lapsille paljon satuja, mikä kehitti mielikuvitusta.

”Olemme kuin italialainen perhe, jossa itketään ja nauretaan yhdessä. Pukeudumme edelleen isäni kanssa hassusti, kun laulamme karaokea. Ihminen ei ole koskaan liian vanha leikkimään.”