Himmelikurssit vetävät taas väkeä – moni tahtoo tehdä nimenomaan trendikkäästä oljesta

Eerika Suoraniemi

Mirka Pätsi tekee himmeliä. Aija Jaakkola opastaa.

Mirka Pätsi oli ehtinyt miettiä, että haluaisi tehdä himmelin. Sitten hän näki somessa tiedon Kuusamon Taitokeskuksen himmelikurssista. Sinne siis.

Pätsi halusi tehdä himmelinsä oljesta, sillä se on perinteinen materiaali ja sopii kodin sisustukseen.

Himmelikurssin ohjaaja Aija Jaakkola on vetänyt himmelintekokursseja jo noin 35 vuotta. Sinä aikana hän on nähnyt, miten himmelin suosio on elänyt nousuja ja laskuja.

Välillä himmeli-innostus laantui melkein kokonaan. Muutama vuosi sitten himmeleitä tehtiin lähinnä lasipilleistä, olki ei juuri kiinnostanut.

"Nyt olki kiinnostaa taas ja oljesta tehdään enemmän himmeleitä", Jaakkola kertoo.

Se sopii nykyiseen trendiin, joka suosii luonnonmukaisia materiaaleja myös sisustuksessa. Myös perinteiden arvostus on noussut takavuosiin verrattuna.

Marraskuun lopun iltakurssilla himmeleitä tehtiin oljen lisäksi lasista ja paperipilleistä. Olkivaihtoehtoina oli ruisoljet ja askarteluoljet, jotka ovat tasalaatuisina helpompia kuin ruisolki, joka kapenee toisesta päästä.

Yhdeksästä kurssilaisesta suurin osa teki olkihimmeliä. Lasiputkiin joku kurssilaisista tarttui, koska halusi kokeilla jotain uutta, kun oli jo tehnyt olkihimmeleitä.

Kiehtovinta monen mielestä on se vaihe kun himmeli alkaa muotoutua.

Aija Jaakkola ei osaa tarkkaan sanoa, kuinka monta himmeliä hän on vuosikymmenien varrella tehnyt, ehkä 20–30. "1990-luvulla tein niitä lahjaksi ja myyjäisiin."

Se on kuitenkin helppo sanoa, mikä häntä himmelin tekemisessä viehättää.

"Se rauhoittuminen. Ihana joulun alla kotona istahtaa työpäivän jälkeen tekemään himmeliä ja antaa itselleen luvan, että minä teen nyt vain tätä himmeliä. Se on aivolepoa."

Eerika Suoraniemi

Eri olkivaihtoehtoja: niin kutsuttua askarteluolkea ja rukiinolkea.

Parhaiden himmeliolkien perässä

Perinteinen himmelimateriaali on rukiinolki.

Ruis kylvetään syksyllä ja puidaan seuraavan vuoden elokuussa. Himmeliolki on kuitenkin korjattava jo heinäkuussa, ennen kuin tähkään alkaa muodostua jyviä ja korsi on vielä hieman vihreä. Silloin ruokopilli on sopivan auki, eikä mene tukkoon kuivuessaan.

Leikkaa koko kasvi saksilla, aivan maan rajasta.

Kokoa oljet ranteenpaksuisiin nippuihin ja sido jollain venyvällä, (sukkahousuista tehty lenkki on käytännössä hyväksi havaittu).

Ripusta niput roikkumaan tähkät alaspäin paikkaan, jossa ne ovat suojassa sateelta, mutta saavat mahdollisimman paljon aurinkoa.

Kääntele kuivatuksen aikana nippuja välillä, jotta kaikki vihreät puolet pääsevät aina vuorollaan auringon kultaukseen.

Kuivaus kestää noin 3 viikkoa.