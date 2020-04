Tunnethan uudet säännöt: Talvirenkaiden käyttöpakko muuttuu

Johannes Tervo

Jarmo Huhtala vaihtaa kesärenkaita Lapuan Kumi ja Kone Oy:n tiloissa.

”Uudessa laissa talvirenkaiden käyttöpakko sidotaan keliin. Tähän asti meillä on ollut kalenteriin sidottu käyttöpakko”, johtava asiantuntija Jussi Pohjonen tiivistää keskeisen muutoksen. Pohjonen työskentelee liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa.

Kalenteriin sidottu käyttöpakko ei ole ottanut huomioon käyttöoloja.

”Joulukuun alusta helmikuun loppuun on pitänyt käyttää talvirenkaita riippumatta siitä, millainen keli on. Ja toisaalta laki on sallinut kesärenkaiden käytön marraskuussa, vaikka tiellä olisi ollut 20 senttiä lunta ja sen alla jäätä”, Pohjonen sanoo.

Nykylain mukaan nastarenkaiden käyttö on sallittu ”toista pääsiäispäivää seuraavaan maanantaihin”.

”Määrittelyä on syystä ihmetelty, koska pääsiäisen paikka vaihtelee vuosittain", Pohjonen sanoo. Tänä vuonna toisen pääsiäispäivän jälkeinen maanantai on 20. päivä huhtikuuta. Nastarenkaita voi käyttää myöhemminkin, jos ajokeli vaatii.

"Uudessa laissa ei ole pääsiäiseen sidottua ajankohtailmaisua. Talvi- ja nastarenkaiden käyttöaika ilmaistaan selkeästi kuukausina. Lisäksi laissa on maininta kelin huomioon ottamisesta.”

Tieliikennelaki