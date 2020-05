Korona kurittaa autokauppaa – Autoala: Rekisteröinnit putoavat puoleen

Jarmo Palokallio

Skodalla on suuret myyntiodotukset kuvassa oikealla olevan uuden Octavian varalle.

Koronavirusepidemian aiheuttama autokaupan hyytyminen pudottaa ensirekisteröinnit lähes puoleen muutaman kuukauden sisällä. Toistaiseksi tilastot näyttävät vielä kohtuullisilta, sillä nyt rekisteröidään vuoden alussa myytyjä autoja.

”Uudet ensirekisteröinnit lähes puolittuvat lähikuukausien aikana, sillä uusien autojen asiakastilaukset ovat viime viikkojen aikana olleet alempana kuin kertaakaan 2000-luvulla", sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

”Rekisteröinneissä pohjakosketus nähtäneen vasta loppukesällä, kun kilpiin menee poikkeuksellisen matalaa kevään tilauskantaa”, jatkaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Huhtikuun aikana rekisteröitiin 5 981 uutta henkilöautoa, joka on 38,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 huhtikuussa. Uusia henkilöautoja on vuoden alusta laskien rekisteröity 34 252, joka on 11,8 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Myös käytettyjen autojen kauppa oli selvässä laskusuunnassa – käytettyjä henkilöautoja myytiin huhtikuussa 42 652, joka oli vajaa viidennes viime vuoden huhtikuuta vähemmän.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin huhtikuussa 970. Määrä on 29,1 prosenttia pienempi kuin viime vuoden huhtikuussa.

Uusien autojen kaupan ja rekisteröintien on ennakoitu huhti-elokuussa jäävän alle puoleen keskimääräisestä tasosta. Ensirekisteröintien romahtamisella on kauaskantoiset vaikutukset autokantaan, sillä autokannan uusiutuminen riippuu ensisijaisesti uusien autojen määrästä.

Mikäli uusien autojen ensirekisteröintien määrä on jää 85 000 henkilöautoon, autokannan keski-ikä kasvaa kuluvana vuonna noin 0,4 vuodella.

Autokannan keski-ikä on jo nyt 12,2 vuotta, joka on yksi Länsi-Euroopan korkeimmista.

Autokannan ikääntyminen hidastaa autokannan päästöjen vähenemistä. Romutusikäisten autojen hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 170 gramma kilometrille.

Uusien tänä vuonna ensirekisteröityjen autojen päästöt ovat olleet keskimäärin 107 grammaan kilometrille. Mikäli ensirekisteröintien määrää ja autokannan kiertonopeutta ei saada lisättyä, päästöjen alenemiskehitys hidastuu merkittävästi.

Ensirekisteröintikehityksen vauhdittamiseksi autoala on ehdottanut nopeina elvytystoimina romutuspalkkion uusimista ja sähköautojen hankintatuen uudistamista, jotka piristäisivät uusien vähäpäästöisten autojen kysyntää.