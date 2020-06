Koneviesti: Urakointiyrittäjä Aki Kipinä kertoo, miten hyviä työntekijöitä löytää – "Työvoimatoimiston avulla löytyi valitettavasti lähinnä työn vieroksujia ja alkoholisteja"

Visa Vilkuna

Kone Kipinä on käytössään 18-tonnin kaivuri, jolla muun muassa lumipenkat saa keväisin siirrettyä kauemmaksi risteysalueilta. Yritys myös auraa Destialle Pudasjärvellä noin 60 kilometriä ja Taivalkoskella saman verran.

Aki Kipinän urakointi lähti liikkeelle maatalouden sivuelinkeinona reilut kymmenen vuotta sitten. Kipinä hoiti pääelinkeinonaan lammastaloutta, mutta tilanpidon ohessa tehty reipas urakointi kiinnitti verottajan huomion. Niinpä urakointitoiminta oli eriytettävä maataloudesta. Vuonna 2016 lampaan lähtivät ja elinkeinoksi tuli toiminimi Maa- ja koneurakointi Kipinä. Tämän vuoden alussa yritysmuoto muuttui Kone Kipinä Oy:ksi.

Kone Kipinä Oy antaa tällä hetkellä työtä 12 ammattilaiselle. Kuskeja on toistaiseksi saanut, mutta pula oikealla asenteella olevista oppimishaluisista kuskeista on valitettavasti tätä päivää. Kipinän mukaan tärkeintä on koulutodistusten sijaan katsoa sitä, millä mielellä ihminen on liikkeellä. Kun asenne on kohdallaan ja mielenkiintoa alaan löytyy, niin työn taatusti oppii.

"Alkuun kokeilimme käyttää myös työvoimatoimiston palveluja. Heidän avullaan löytyi valitettavasti lähinnä työn vieroksujia ja alkoholisteja", Kipinä tiivistää.

Paremmaksi on osoittautunut rehti henki talossa, joka luo hyvää mainetta maakuntaan ja kauemmaksikin. Sosiaalinen media yhdistettynä viidakkorumpuun on osoittautunut varsin tehokkaaksi toimintamalliksi.

Yrityksen oma konekanta muodostuu neljästä traktorista ja kolmesta kaivurista. Kaikki koneet on hankittu käytettyinä.

"Olen usein lähtenyt uuden koneen ostoon, mutta koneliikkeissä katseltuani ja pohdittuani olen päätynyt kuitenkin aina käytettyyn koneeseen. Urakoinnissa kokonaistaloudellisuus on ratkaisevaa. Meillä on hyvät huoltotilat ja ammattitaito tehdä vaativiakin korjauksia", Kipinä selventää.

Tietyissä tilanteissa Kipinä on katsonut viisaammaksi vuokrata koneen ostamisen sijaan. Esimerkiksi suurien tela-alustaisten seisottaminen ja siirtely on kallista, minkä takia vuokraaminen on taloudellisempi ratkaisu.

"Vuokrakoneessa on paljon hyviä puolia. Se on poikkeuksetta uudenkarhea ja varmatoiminen. Kaikki vakuutukset, huollot sun muut ovat mukana vuokrahinnassa. Itselle jää vain ajaminen ja tankkaus. Ainut varjopuoli vuokrakoneessa on vuokran suuruus. Vuokrattua konetta ei voi seisottaa hallin pihassa, vaan sille on löydyttävä jatkuvasti työtä", Kipinä pohtii.

Millaisia koneita ja missä tehtävissä Kone Kipinällä on käytössään?

Lue juttu kokonaisuudessaan Koneviestin nettisivuilta.