Toyota Corolla saa kovan haastajan - perinteinen polttomoottori jää sivuosaan uuden Škoda Octavian vastaiskussa

Jarmo Palokallio

Octavian G-Tec-versio kulkee pelkällä kaasulla noin 500 kilometriä.

Škoda Octavian neljännen nykysukupolven myynti painottuu uusiin voimalinjoihin. Hybridi- ja kaasuversioiden odotetaan nappaavan auton myynnistä noin 70 prosenttia.

Suosituimman Octavia-version tittelistä kilpailevat kevythybridi ja uusi Octavia iV:ksi nimetty ladattava hybridi. Niiden kummankin osuus auton myynnistä kivunnee noin neljännekseen.

Vähäpäästöistä valikoimaa täydentää kaasuversio, jonka osuus myyntiodotuksesta on noin viidennes. Kaasuversion päästöt ovat jopa neljänneksen vastaavaa bensiinimoottorista autoa pienemmät.

Maahantuojan arvion mukaan uudet vähäpäästöiset vaihtoehdot kiinnostavat etenkin yritysautoilijoita. Uusi mallivalikoima kiristää muutenkin kisaa perheautoluokan kärkipaikasta.

Tänä vuonna ykköspaikkaa on pitänyt Toyota Corolla.

Normaaliin tapaan Octaviasta on tarjolla sekä viistoperänä että farmarina. Maastokelpoisuutta tarvitseville on Scout-versio ja lisää tehoa tuo RS.

Nykyisen Octavian menestystarina alkoi vuonna 1996. Sen jälkeen niitä on valmistettu yli 7 miljoonaa kappaletta.

Menestyksen takana on hyvä vastine rahalle. Octavia saa kiitosta etenkin tilankäytöstä.

Neljäs sukupolvi hyppäyttää Octaviaa entistä selvemmin digiaikaan. Se näkyy monipuolisina turvajärjestelminä ja hyvänä kytkettävyytenä esimerkiksi älypuhelimiin.

Keskellä kojelauttaa on suurimmillaan 10 tuuman näyttö, jonka toimintoja voi räätälöidä oman maun mukaiseksi.

Osa toiminnoista on uusien kosketusliukusäätimien takana. Niiden käyttö ei ole helpoimmasta päästä. Ainakin se vaatii totuttelua.

Joitain perustoimintoja on onneksi säilytetty perinteisten kytkinten takana. Myös ratista löytyy kytkimiä.

MT:n ensituntuman perusteella uusi Octavia on erittäin mukava ajettava. Syyskeleillä se vaikutti myös varsin hiljaiselta autolta.

Uusi ladattava hybridi Octavia iV kulkee pelkällä sähköllä jopa 60 kilometriä. Voimalinjan teho on 150 kiloWattia ja vääntö 350 Newtonmetriä.

RS versiosta tehoa on puristettu 180 kW ja vääntöä siitä löytyy 400 Nm. Se kiihtyy nollasta 100 kilometriin tunnissa vähän reilussa 7 sekunnissa.

G-Tec -kaasuversiossa on 1,5 litran TSI-moottori, jonka teho on 96 kW. Pelkällä kaasulla auto kulkee noin 500 kilometriä. Sen lisäksi siinä on 9 litran bensiinitankki.

Myyntiodotusten mukaan perinteisille bensa- ja dieselmoottoreille jää jaettavaksi noin 30 prosentin siivu Octavian myynnistä.

Octavian lähtöhinta 1,0 litran bensakoneella on 24 565 euroa, 2,0 litran dieselkoneella 29 449 euroa, 1,0 litran TSI kevyhybridinä 26 361 euroa, ladattavana hybridinä 1,4 litran koneella 35 994 ja maakaasuversiona 28 984 euroa.

Malliston huipulla on iV RS, joka lähtee kaupasta 41 608 eurolla.