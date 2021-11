Nastarenkaat ovat maaseudun ykkönen jäisten pikkuteiden takia

Timo Aalto

Rengasyrittäjillä on riittänyt hyvin töitä, kertoo Niko Uusitupa.

Talvisilla teillä tarvitaan kunnon talvirenkaat. Etelä-Pohjanmaalla Lappajärvellä Autohuolto Uusitupaa luotsaava Niko Uusitupa sanoo nastarenkaiden olevan edelleen selkeä ykkönen lakeuksilla.

”Ihmiset luottavat ainakin meillä päin selkeästi enemmän nasta- kuin kitkarenkaisiin. Myymistämme renkaista nastallisia on yli yhdeksänkymmentä prosenttia."

”Lukemaan merkittävä syy on varmasti se, että alueella on paljon pieniä teitä, jotka ovat talvella usein jäässä. Kitkarengas taas soveltuu enemmän jäättömälle alustalle, ja se on toki myös nastarengasta hiljaisempi”, Uusitupa selittää

Renkaiden vaihtorumba alkoi Autohuollossa lokakuun puolessavälissä ensilumen leijailtua maahan.

”Niin nyt kun aiempinakin vuosina ensimmäiset renkaiden vaihtajat olivat varttuneempia kuljettajia. Nuoremmat ovat samalla asialla yleensä hieman myöhemmin.”

Uusitupa sanoo osan uusien renkaiden ostajista olevan hyvin tietoisia testituloksista sekä renkaiden ominaisuuksista.

”Talvirenkaiden osalta tämä korostuu kesärenkaita enemmän, erityisesti nuoremmat kuljettajat ovat hyvinkin tietoisia testituloksista.”

”Monet ovat myös valmiita sijoittamaan laadukkaisiin talvirenkaisiin yhä enemmän, eli turvallisuutta pidetään tärkeänä. Samalla kannattaa muistaa, että yli viisi vuotta vanhat renkaat alkavat kovettua ja menettää ominaisuuksiaan.”

Talvirenkaisiin on myös puhallellut säännöllisesti uusia tuulia.

”Renkaisiin on tullut täksi vuodeksikin uusia pintamalleja, ja lisäksi nastojen määrä on lisääntynyt. Tänä vuonna on kuitenkin ilmennyt jonkin verran toimitusvaikeuksia halvempien kiinalaisrenkaiden osalta, asian taustalla ovat kohonneet rahtikustannukset.”

Uusitupa sanoo talven myös säännöllisesti yllättävän autoilijoita.

”On varsin tuttua, että ennen renkaiden vaihtoa on ehditty liukastella ojaa. Renkaat kannattaisikin vaihtaa ajoissa, sillä on alla kesä- tai talvirenkaat, kuluvat renkaat aina.”

Hän muistuttaa myös rengaspaineiden tarkastamisen tärkeydestä.

”Rengaspaineet ovat hyvä tarkastaa säännöllisesti, se lisää turvallisuutta, pidentää renkaiden käyttöikää sekä vähentää polttoaineen kulutusta.”

Uusitupa aloitti yritystoiminnan vuonna 2016. Sitä ennen hän suoritti maatalousalan perustutkinnon, sillä kotona työsarkana olivat laajat viljelykset.

”Autoala kiinnosti kuitenkin enemmän, ja lähdin koulun jälkeen töihin parille autokorjaamolle. Kävin samalla aikuiskoulutuspuolella autonasentajan koulutuksen.”

Töiden parissa alkoi Uusituvan mielessä kyteä ajatus omasta yrityksestä, ja lappajärveläinen päätti toteuttaa suunnitelmansa.

”Ennen yrityksen perustamista pelottelivat muutamat tahot, ettei yrittäjäksi kannata ryhtyä. Homma lähti kuitenkin heti hyvin käyntiin, enkä ole valintaani katunut, vaikka toki alkuun oli kaikessa paljon opittavaa. Alkuaikoina tein itse myös kirjanpidon, jonka siirsin varsin nopeasti sen alan ammattilaiselle.”

”Työtilanne on ollut myös koko ajan todella hyvä, ja viimeisen vuoden aikanakaan en ole pitänyt kuin muutamia vapaapäiviä.”

Korjaamoyrittäjän arkeen on mahtunut monenlaisia tilanteita, joista osa on otettu asiakkaan kanssa huumorilla.

”Joskus on asiakkaan tankkiin lipsahtanut dieselin sijasta bensaa ja ohjaustehostimeen tuulilasinpesunestettä. Tapahtuneita on sitten korjailtu yhteisen huumorin säestyksellä.”

”Työn hyviä puolia ovat ehdottomasti asiakkaat. Mahtavia päiviä ovat olleet vaikkapa sellaiset, kun asiakas on tuonut leivonnaisia kiitokseksi, silloin tietää hommien menneen varmasti kohdalleen.”

Toisinaan korjaamolla tulee vastaan myös hieman haastavampia tilanteita.

”On käynyt niinkin, että minun on syytetty aiheetta vahingoittaneen ajoneuvoja. Tuollaiset ovat ikäviä tilanteita, ja yrittäjän kannattaakin muistaa hoitaa kuntoon myös oikeusturvavakuutukset, sillä kaikenlaista voi sattua.”