Tämän verran 100 kilometrin matka maksaa nyt bensalla, dieselillä, kaasulla, etanolilla ja sähköllä – "Huolimattomalle auton lataaminen kodin ulkopuolella voi maksaa monikertaisesti"

Vaikka sähkö on nyt käyttövoimista halvin, Autoliiton asiantuntija aikoo itse antaa tekniikan kehittyä vielä muutaman vuoden ennen hankintaa.

Johannes Tervo

Vaasalainen Christian Härtull tankkasi jätteistä valmistettua liikennekaasua Volvoonsa Stormossenilla Koivulahdessa. Kaasun hinta on 1,55 euroa kilolta, sen vertailuhinta bensiiniin olisi 0,994 euroa litralta.

Perinteiset polttoaineet tulevat nyt kalliiksi. Autoliiton asiantuntija laski suositun Skoda Octavian eri käyttövoimien polttoainekustannukset WLTP-kulutuksen mukaan. Bensa ja etanoli vievät sadalla 11,50 euroa. Diesel jää hieman alle 10 euron, ja kaasun kustannus on 7–8 euroa.

Merkittävää on, että marraskuusta lähtien biokaasu on ollut maakaasua edullisempaa. Tuota jätöksistä synnytettyä polttoainetta meneekin juuri nyt tankkeihin lähes yksinomaan.

On yllätys, miksi etanoli seurailee orjallisesti fossiilisten hintaa, vaikka se tehdään paljon samoista aineksista kuin biokaasu. Etanoliautoilijoiden toiminnanjohtaja Vilhartti Hanhilahti näkee monia syitä.

”Bensa ja etanoli ovat tavallaan naimisissa keskenään, sillä niitä sekoitetaan keskenään. Lisäksi kysyntä on nyt kasvanut.”

Kaasu on varsin kilpailukykyinen vaihtoehto nyt, mutta monia mietityttää vaihtoehtojen vähyys automalleissa. Tarjolla on lähinnä VW-konsernin malleja, kun muut autojätit näkevät tulevaisuuden sähköautoissa.

Kaasuautot ovat jääneet marginaaliin Suomessa, vaikka esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) on näyttävästi puhunut niiden puolesta. Viime vuonna kaasuautojen osuus ensirekisteröinneistä tipahti prosenttiin, ja tien päällä niitä on noin 16 000.

Kaasuautoilijat ry:n puheenjohtaja Jani Hautaluoma näkee kaasun hyväksi vaihtoehdoksi etenkin, jos asunnon sijainti on suotuisa.

”Kaasuautossa on järkeä, jos tankkausasema on riittävän lähellä, kuten minulla Mäntsälässä. Sähköauto on itselläni pois laskuista, sillä kotona ei ole latausmahdollisuutta.”

Timo Filpus

Gasumin liikenneyksikön Suomen maajohtaja Olli Paasio ei uskalla arvioida kaasun tulevaa hintakehitystä. Periaatteessa biokaasulla ei pitäisi ole suoraa hintakytköstä maan alta pumpattavaan maakaasuun, sillä tuotantotavat ovat täysin erilaiset. Hinnat kulkevat silti lähellä toisiaan.

”Biokaasun myyntihinta koostuu useista tekijöistä, kuten valmistuksesta ja hankinnasta, jakelusta, veroista ja maksuista.”

Hän muistuttaa, että biokaasun tuotannossa kuluu myös energiaa prosessin eri vaiheissa mutta sen hinnan kilpailukyky pyritään säilyttämään myös tulevaisuudessa.

Paasio näkee biokaasussa suuren kapasiteetin, josta vasta pieni osa on hyödynnetty.

”Investointeja tehdään koko ajan, ja Suomen tuotantopotentiaali voisi olla varovasti arvioiden 10 terawattituntia eli jopa miljoonan auton tarpeisiin.”

Viime viikolla kerrottiin esimerkiksi, että Valio ja ST1 ovat perustaneet yhteisyrityksen tuottamaan biokaasua liikenteelle. Tavoitteena on 1 TWh:n tuotanto vuodessa vuoteen 2030 mennessä, mikä vastasi neljäsosaa tieliikenteen kaasuautojen nykytarpeesta.

Tankkausverkostossa on yhä kaasun mentäviä aukkoja, kuten vaikka Joensuu tai Lapin-matkalle tarpeellinen Rovaniemi. Tilanne on kuitenkin kohentunut koko ajan.

Timo Filpus

Kun Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen vaihtoi autoa vuonna 2020, hän harkitsi vakavasti pistokehybridiä. Silloin valinta kallistui vielä 4,5 litraa sadalla syövään dieseliin.

”Viimeisin tankkaus maksoi yli 100 euroa, kun edellisellä kerralla se oli noin 80 euroa.”

Hän uskoo, että sähkö on taloudellisesti järkevin valinta autoilijalle tulevaisuudessa. Sille on poliittinen tuki, joten valmistajat kehittävät kuumeisesti tekniikkaa. Itse hän ei silti kiirehdi vaihtoa.

”Odotan ominaisuuksien paranemista laajalla skaalalla – käyttösäteen pitenemistä, hintoja laskua ja latausmahdollisuuksien paranemista.”

Autojen latauksessa hän näkee suurimmat haasteet. Se pitäisi onnistua kaikkialla turhia jonottamatta ja jännittämättä, toimivatko latausasemat.

”Lisäksi asiakkaan pitäisi tietää selkeämmin, mitä lataaminen maksaa kodin ulkopuolella. Jossain maksat sähkön määrästä, jossain ajasta ja jossain molemmista. Ja jos ei ole oikean operaattorin lätkää, lataaminen voi käydä todella kalliiksi.”

Roaming-verkossa lataamisessa saa olla tarkkana, ettei joudu maksamaan moninkertaista summaa latauksestaan.

Toivanen on kuitenkin varma, että vaikeudet voitetaan. Monet muutkin uskovat niin: täyssähköautoja ensirekisteröitiin 2021 reilut 10 prosenttia ja ladattavia hybrideitä 20 prosenttia autokannasta.

Sähköauto maksaa, mutta käyttö on halpaa. Kotona ladattaessa 100 kilometrin matkan voi päästä 3 eurolla, ja muuallakin ladatessa 5 eurolla. Mikään ei silti ole ikuista.

”Uskon, että sähköautoilukin kallistuu tulevaisuudessa.”

Polttoaineen hinnan laskemiseksi on esille nostettu ajatus polttoaineen jakeluvelvoitteesta luopumisesta. Näin todellakin dieselin hintaa saataisiin alas jopa 30 senttiä litralta. Asiantuntija kertoo, mitä tuo polttoaineen jakeluvelvoite tarkoittaa ja miksi sitä ei voida poistaa. Lue juttu täältä.

Lue lisää:

Uusien dieselien vaatimasta AdBlue-liuoksesta pulaa – ministeriö selvittää, saako järjestelmän poikkeustilanteessa ohittaa

Lintilä väläytti jakeluvelvoitteesta luopumista määräajaksi

Polttoaineen kallistuminen näkyy kuljetusyrityksissä: kalustoa seisoo ja yli puolella on maksuvaikeuksia

Johannes Tervo

Kuuden pohjalaisen omistajakunnan jätehuollosta vastaava Ab Stormossen Oy jalostaa märästä biojätteestä liikennekaasua, jolla kulkee muun muassa 12 kaupungissa liikennöivää bussia.