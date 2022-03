Autonvalmistaja Renault keskeyttää tuotantoaan Moskovassa boikottivaatimusten jälkeen – yhtiö on sijoittanut Venäjällä myös Ladoja valmistavaan Avtovaziin ja valtio-omisteiseen Rosteciin

Renault on enemmistöomistaja Lada-autoja valmistavassa venäläisyhtiössä.

Lehtikuva/AFP

Renault sai Moskovan-tehtaansa toiminnan jatkumisesta paljon kritiikkiä.

Autojätti Renault kertoo keskeyttävänsä heti toiminnan Venäjän pääkaupungissa Moskovassa sijaitsevalla tehtaallaan.

Ranskalaisyhtiö ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba oli ehtinyt vaatia autovalmistajan kansainvälistä boikotointia, koska se ei ollut tätä ennen suostunut luopumaan toiminnoistaan Venäjällä.

"Renault kieltäytyy vetäytymään Venäjältä", Kuleba kirjoitti keskiviikkona Twitterissä.

"Kehotan asiakkaita ja yrityksiä ympäri maapallon boikotoimaan Renaultia."

Myöhemmin keskiviikkona Renault teki täyskäännöksen ja julkaisi tiedotteen, jossa yhtiö kertoi toiminnan Moskovan-tehtaalla keskeytyneen keskiviikkona ainakin toistaiseksi.

Tiedotteessaan yhtiö kertoo myös harkitsevansa vaihtoehtojaan Avtovaziin liittyen. Renault on enemmistöomistaja Lada-autoja valmistavassa venäläisyhtiössä.

Kuleba kuvaili Twitterissä Renaultin tuoretta päätöstä tervetulleeksi ja vastuulliseksi.

Osittain Ranskan valtion omistama Renault oli keskeyttänyt tuotantonsa Moskovan lähistöllä sijaitsevilla tehtaillaan viime kuussa Venäjän hyökkäyksen jälkeen, mutta yhtiön oli kerrottu sittemmin jatkaneen jälleen toimintaa tehtailla.

Länsimaiset autonvalmistajat ovat siirtäneet tuotantoaan edellisten kahden vuosikymmenen aikana Venäjälle, kun maan talous on laajentunut.

Renault on ollut erityisen altistuneena, sillä yhtiö on sijoittanut Avtovazin lisäksi Venäjällä myös valtio-omisteiseen Rosteciin. Venäläisen puolustuskonglomeraatin puikoissa on Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheinen liittolainen, jonka nimi löytyy myös länsimaiden pakotelistoilta.

Ranskalaisyhtiö kertoo noudattavansa Venäjälle asetettuja kansainvälisiä pakotteita.