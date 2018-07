Urheilullinen Opel Manta kerää edelleen katseita

Mistä alle vähän näyttävämpi kesäauto? Nettiä selaamalla jo muutaman tonnin hintaluokassa eteen aukeaa huikea vaihtoehtojen kirjo.

On vanhaa ja uudempaa. On avoautoa ja tuuningviritelmiä. On tylsää harmaata ja iloisen moniväristä rassia.

Yhteistä muutaman tonnin menopeleille on yllätyksellisyys. Joukossa on helmiä, mutta sitäkin enemmän pommeja.

Kannattaa siis varautua remontteihin. Asialle on eduksi, jos hommat hoituvat pääosin omalla työllä.

Tänä kesänä poikani haaviin tarttui Opel Manta 1970-luvun alusta. Se oli roikkunut muutamalla tonnilla myynnissä jo jonkin aikaa.

Poika sopi puhelimitse kaupat autoa näkemättä. Ylimääräisenä vaatimuksena oli, että myyjä saa auton katsastettua.

Auton ostaminen etänä on tietenkin kaikkien ohjeiden vastaista. Noin voi kuitenkin tehdä, jos auton tyyppiviat ovat tuttuja ja kyseessä on haluttu automalli.

Kun auton kysyntä on taattu ja hintataso vakio, autosta saa aina suunnilleen omansa takaisin.

Tuore katsastus takasi, että auton siirto onnistuisi ajamalla. Silläkin on merkitystä, kun pelataan tiukalla budjetilla.

Mantan pellit istuivat yllättävän hyvin, mutta muutamassa paikassa lohkeillut maalipinta kertoi omaa tarinaansa. Ennen maalausta autossa saattaisi olla pieniä hitsihommia.

Siltä osin tilanne vaikutti kuitenkin tavanomaista paremmalta. Täysin lahojakin Mantoja on kierrossa. Peltien kestävyys ei ole vanhojen Opelien suurimpia vahvuuksia.

Konepellin alta paljastui 1,9 litrainen peruskone. Se huohotti selvästi enemmän kuin asiaan kuuluu, joten kone alkoi selvästikin olla taipaleensa päässä.

Poika katseli auton alla laajenevaa öljyläikkää, ja päätti vaihtaa koneen tiivimpään.

Seuraavaksi auto suuntasi tallille, missä poika irrotti siitä moottorin ja nelipykäläisen risulootan.

Uuden moottorin hän kokosi navettaan kertyneistä osista. Jostain navetan nurkista löytyi myös ajomukavuutta lisäävä viisipykäläinen vaihteisto.

Kokonaisuuden viimeistelivät entisöidyt BBS RM -vanteet. Samalla auto sai uudet renkaat.

Vanteiden hinta on käytettynäkin noin puolet auton hinnasta, mutta niihin on itsestään selvää satsata. Kunnon vanteilla auton ennestään vetävä ulkonäkö muuttuu vielä monta astetta näyttävämmäksi.

Vanteisiin liittyy huoli varastamisesta. Siksi niiden lukkopultitukseen kannattaa panostaa. Se hidastaa ainakin kaikkein tumpeloimpia vannevarkaita.

Tässä vaiheessa auto on jo varsin mukava kesäpeli. Sitä ajaa ihan ilokseen, minkä lisäksi huomio on taattu, mikäli sellaista haluaa.

Manta kääntää katseita ja kerää väkeä ympärilleen kaikkialla, minne menee.

Jos Manta pysyy omistuksessa, ensi kesänä sillä on edessä pohjatyöt ja ylimaalaus. Sisustakin on aina pientä parantamisen varaa. Sen jälkeen käsissä onkin jo melkoinen namupala.

Mantaan panostaminen on sikäli järkevää, että siihen sijoitetut rahat ovat melko varmassa pankissa. Se kuuluu niihin automalleihin, joista saa yleensä omansa takaisin.

Toisaalta nämä ovat asioita, joissa päätöksiä tehdään järjen ja taskulaskimen sijaan tunteella. Siksi pienet tappiotkaan eivät haittaa.