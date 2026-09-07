Metsä Fibre aloittaa taas neuvottelut lomautuksista JoutsenossaSellumarkkinan tilanne jatkuu haastavana, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista Joutsenon sellutehtaalla. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 160 henkilöä.
”Sellumarkkinan tilanne jatkuu haastavana. Kysyntänäkymien ja puumarkkinatilanteen vuoksi meidän on varauduttava sopeuttamaan sellutuotantoa aiemmin arvioitua pidempään”, toteaa toimitusjohtaja Ismo Nousiainen tiedotteessa.
”Tämän vuoksi joudumme nyt käynnistämään uudet muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista Joutsenossa.”
Muutosneuvottelut alkavat tällä viikolla.
Edellisistä lomautuksista on kulunut hädin tuskin puoli vuotta. Yhtiö neuvotteli koko henkilöstönsä lomautuksista viimeksi tämän vuoden maaliskuussa.Artikkelin aiheet
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