THL:n tutkimusprofessori emeritus koronaepidemiasta: "Useimmat COVID-19 kuolemat eivät ole väistämättömiä"

Professori muistuttaa, että Kiina on onnistunut koronaepidemian hillitsemisessä.

Jukka Pasonen

Kiinan Wuhanista alkunsa saaneen epidemian aiheuttaa koronavirus SARS-CoV-2. Tauti on viralliselta nimeltään COVID-19.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen pitää vääränä käsitystä, että olisi väistämätöntä, että koronavirusepidemia leviäisi koko väestöön, mistä seuraisi hallitsematon potilastulva ja kuolleisuus.

Jantunsen mukaan väistämättömien kuolemien käsitys vallitsee niin Euroopan poliittisten johtajien kuin viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa.

"Kulumassa olevan vuoden mahdollisista COVID-19 uhreista enemmän kuin yhdeksänkymmentäyhdeksän sadasta on estettävissä turvautumalla jo testattuihin ja toimivaksi osoitettuihin menetelmiin", Jantunen kirjoitta blogissaan.

Suomessa ministerit arvioivat viime torstain tiedotustilaisuudessa, että suomalaisista noin 35 prosentilla on riski sairastua. "Hekin olivat vakuuttuneita, että epidemian leviäminen läpi koko väestön on väistämätöntä. Huoli sairaanhoidon kapasiteetin riittävyydestä, henkilöstön terveydestä ja jaksamisesta sekä talouden kantokyvystä on suuri."

35 prosentin sairastuminen tarkoittaisi kahta miljoonaa suomalaista. Heistä 400 000 sairastuisi vakavasti ja 70 000 kuolisi.

Jantunen muistuttaa, että Kiina on selvinnyt koronaepidemian hillitsemisessä. Jos epidemia olisi edennyt esitettyjen laskelmien logiikalla, pelkästään 60 miljoonan asukkaan Wuhanissa olisi pitänyt sairastua 21 miljoonaa ja menehtyä yli 700 000 ihmistä. Todellisuudessa koko Kiinassa sairastui ja kuoli Covid-19 epidemiaan alle sadasosa esitetyistä luvuista.

Matti Jantusen blogi Useimmat COVID-19 kuolemat eivät ole väistämättömiä