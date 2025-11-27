Siirry pääsisältöön
EU-viljelijätukien tukitasoja ja ehtoja tarkistettiin
Hömötiaiset välttelevät avoimia alueita
Hömötiaiset välttelevät avoimia alueita
Hömötiaiset viihtyvät parhaiten varttuneissa, yli 50–60 -vuotiaissa metsissä, jotka tarjoavat niille suojaa.
Metsä
|
Luonto
27.11.2025
21:00
Meeri Ylä-Tuuhonen
metsätiaiset
Luonto
Uhanalaiset lajit
Linnut
Oulun yliopisto
