THL: Koronavirustartuntoja todettu Suomessa lähes 900, yli 20 ihmistä tehohoidossa – useita on jo toipunut ja kotiutunut sairaalahoidosta

THL:n arviota ovat synkentäneet riskialueilta ulkomailta Suomeen palanneiden suuri määrä sekä se, että koronaviruksen takia on joutunut tehohoitoon enemmän työikäisiä kuin viranomaiset pari viikkoa sitten uskoivat.

Hus alueella todettiin tiistaina 49 uutta koronavirustartuntaa. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Suomessa on tähän päivään mennessä todettu yhteensä 880 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 82 ihmistä, joista 22 on tehohoidossa.

THL:n mukaan sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu tähän päivään mennessä yhteensä 823 tautitapausta.

Suomessa on keskiviikkoaamupäivään mennessä vahvistettu kolme koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Kanta-Hämeen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirit tiedottivat uusista kuolintapauksista. Ensimmäisestä kuolintapauksesta Suomessa kerrottiin lauantaina.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella kuollut henkilö oli iäkäs aikuinen. Hus ei kerro asiasta tarkempia lisätietoja yksityisyyden suojan vuoksi. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella kuollut oli keski-ikäinen henkilö, joka kuului perussairautensa vuoksi riskiryhmään.

Hus kertoi aiemmin keskiviikkona, että sen alueella oli tiistaina todettu 49 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä varmistettuja tartuntoja on Husin alueella nyt 561.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin mukaan Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa on tällä hetkellä hoidettavana kaksi koronaviruspotilasta. Kanta-Hämeen alueella on yhteensä 20 varmistettua tartuntaa.

Puolustusvoimissa on todettu neljä uutta vahvistettua koronavirustartuntaa. Puolustusvoimien mukaan uusista tartuntatapauksista kaksi on Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä, yksi Merivoimissa ja yksi Maavoimien Panssariprikaatissa. Yhteensä Puolustusvoimissa on nyt todettu kahdeksan tartuntaa, joista kolme koskee varusmiehiä ja viisi henkilökuntaa.

Kaartin jääkärirykmentin tartunnan saaneista toinen on varusmies ja toinen henkilökunnan jäsen. Varusmies oli käynyt valmennusleirillä ulkomailla, minkä jälkeen oireet alkoivat. Varusmiehen kanssa samalla valmennusleirillä olleet henkilöt ovat olleet poissa varuskunnasta palattuaan kotimaahan. Kaartin jääkärirykmentin tartunnan saanut henkilökuntaan kuuluva oli ollut ulkomailla, ja hän on jäänyt kotiin heti palattuaan Suomeen.

Merivoimien ja Panssariprikaatin tartunnan saaneet ovat henkilökunnan jäseniä.

Puolustusvoimat on kertonut aiemmin neljästä koronavirustartunnasta, joista kaksi on tapahtunut varusmiehille ja kaksi henkilökunnan jäsenille. Varusmiehet ovat kotihoidossa ja he voivat Puolustusvoimien mukaan hyvin.

Huoli ulkomailta Suomeen tulevista suomalaisista ja työikäisten vakavasta sairastumisesta on synkentänyt viranomaisarviota koronaviruksen vaikutuksista, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Asiantuntijat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) pitivät tiistaina tilannekatsauksen eduskuntapuolueiden johdolle.

HS on haastatellut viisi paikalla ollutta. Heidän mukaansa viranomaisten analyysi oli muuttunut täysin toissaviikkoisesta vastaavasta kokouksesta.

Viimeksi viesti oli, että ei ole aika millekään koville toimille. Nyt se oli, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osalta ollaan jo huonossa tilanteessa, yksi lähde kertoo.

Läsnä olleet kertovat, että uusilla arvioilla perusteltiin tuoreita rajoitustoimia, muun muassa ravintoloiden sulkemista.

Lähteiden mukaan THL:n laskelmia oli synkentänyt arvio siitä, että Suomeen saapuu noin 200 000 riskialueilla maailmalla ollutta suomalaista. Tätä THL ei ehtinyt ottaa huomioon laskelmissaan aiemmin, kun valmiuslain käyttöönottoa valmisteltiin.

Arviota on synkentänyt myös se, että koronaviruksen takia tehohoitoon joutuneita työikäisiä on enemmän kuin viranomaiset pari viikkoa sitten uskoivat.