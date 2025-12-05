Ville Tavio jyräsi virkamiesten esityksen kehitysavusta – ammattiliittoihin kytkeytyvän järjestön tuki vähenee ainoana rajusti Päätöksen valmistelija ja esittelijä ulkoministeriössä jättivät kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavion (ps.) avustuspäätöksestä eriävän mielipiteen.

Ulkoministeriö julkisti torstaina kehitysyhteistyöjärjestöille myönnettävät valtionavustukset. Virkamiehistö oli valmistellut esityksen, josta kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavio (ps.) poikkesi erityisesti yhden järjestön kohdalla.

Ammattiliittojen kehitysyhteistyöjärjestö SASK on saamassa 10 miljoonaa euroa valtion tukea, mikä on melkein 40 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. SASK:lta vähennetty summa siirrettiin muille järjestöille.

Päätöksen valmistelija ja esittelijä ulkoministeriössä jättivät avustuspäätöksestä eriävän mielipiteen.

Kehitysyhteistyön ja humanitaariseen avun tuki on yhteensä noin 311 miljoonaa euroa vuosille 2026–2029.

SASK:n mukaan se on ainut monivuotista rahoitusta saavista järjestöistä, jonka tukea leikattiin huomattavasti.

”Mistä johtuu, että yhden järjestön kohdalla virkahenkilöstön päätös on sivuutettu näin räikeällä tavalla?” SASK:n hallituksen puheenjohtaja, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko kysyy tiedotteessa.

Eri ammattijärjestöt ja SDP ovat arvostelleet päätöstä.

”Näyttää siltä, että ministeri Tavio käyttää asemaansa kostaakseen ammattiyhdistysliikkeelle sen protestit hallituksen tekemiä työelämäheikennyksiä vastaan. Tavio tietää, että näin suuri leikkaus asettaa SASKin täysin kohtuuttomaan tilanteeseen ja syviin vaikeuksiin”, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo tiedotteessa.

Tavio on puolustanut näkemystään Helsingin Sanomien haastattelussa.

”Olen katsonut, mitkä ovat Suomen kehitysyhteistyön painopisteet ja prioriteetit, ja rahanjako on tehty niiden mukaan. Prioriteetit ovat naiset ja tytöt, koulutus ja ilmasto ja yritysyhteistyö. Pidän silti myös työtä työntekijöiden oikeuksien eteen tärkeänä, ja tein siksi näinkin suuren 10 miljoonan euron myöntöesityksen”, Tavio sanoo lehdelle.

