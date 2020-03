Huolettaako korona? Nämä 8 vinkkiä auttavat pitämään pään kasassa poikkeusoloissakin

On luonnollista, että epidemiaan liittyvät uutiset huolestuttavat ja pelottavat.

Jukka Pasonen

Olennaisessa roolissa ahdistuksen ja huolien helpottamisessa on se, että noudattaa tavallisia arkirutiineja.

Koronaviruksen leviäminen voi tuntua pelottavalta ja ahdistavalta. Tällä voi olla vaikutuksia ihmisten mielenterveyteen. MIELI Suomen Mielenterveys ry muistuttaa, että omaa tai läheisten pelkoa ja huolta voi lievittää käytännönläheisin keinoin.

Ensimmäinen askel huolen lievittämisessä on se, että seuraa luotettavia tietolähteitä kuten viranomaisten verkkosivuja. Laadukas ja luotettava tieto nimittäin helpottaa oloa. Huhut ja kauhukuvien jakaminen sen sijaan voivat laukaista ahdistusta.

Koronaviruksen ja muiden infektioiden leviämistä voidaan ehkäistä hyvällä käsihygienialla. Kädet pestään runsaalla vedellä ja pesunesteellä tai saippualla erityisesti ennen ruokailua ja sisälle tullessa. Kasvojen koskettelua kannattaa välttää.

Poikkeusoloissakin kannattaa pitää yhteyttä läheisiin ja hakea tukea. Stressaavissa tilanteissa läheisten seura tukee ja rauhoittaa.

Olennaisessa roolissa ahdistuksen ja huolien helpottamisessa on se, että noudattaa tavallisia arkirutiineja. Säännöllinen ateriarytmi, liikunta ja tavalliset arkitoimet auttavat. Voit myös kokeilla rentoutus- tai mindfulness-harjoituksia.

On luonnollista, että epidemiaan liittyvät uutiset huolestuttavat ja pelottavat. Huoli voi korostua, jos taustalla on jokin muu traumaattinen kokemus tai mielenterveyden häiriö.

Myös alkoholin ja muiden päihteiden käyttö voivat voimistaa pahaa oloa.

Jos huomaa, että uutisointi tai koronaviruksesta keskusteleminen pahentaa oloa, kannattaa hakea tasapainoa. Kaikkea uutisointia ei kannata välttää, mutta uutisten seurantaa ja pelkoa lietsovia keskusteluja voi rajoittaa.

Lapsilta on tärkeää kysyä, ovatko he kuulleet koronaviruksesta ja mitä he tietävät siitä. Lapsilta voi kysyä, mitä ajatuksia ja tunteita epidemia heissä herättää. Heitä voi rauhoittaa ja tukea kertomalla, kuinka tartunnalta voi suojautua ja miten sairastuneita hoidetaan. Vieraat sanat, kuten ”epidemia” ja ”karanteeni”, kannattaa selittää lapsille ymmärrettävästi.

Epidemian keskellä on hyvä pitää mielessä, että kuka tahansa voi sairastua koronavirukseen. Jos tuttavapiirissäsi on sairastuneita tai virukselle altistuneita, heihin kannattaa suhtautua myötätuntoisesti. Ketään ei myöskään pitäisi syyllistää sairastumisesta tai taudille altistumisesta. Toisaalta on hyvä muistaa, että ihmiset voivat sairastua muihin virustauteihin kuin koronavirukseen.

Huolien kanssa ei kannata jäädä yksin. Esimerkiksi MIELI ry:n kriisipuhelin ja Sekasin-chat tarjoavat keskusteluapua.