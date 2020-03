Pirkanmaasta on tulossa Suomen seuraava epidemia-alue

Jukka Pasonen

Koronavirusepidemia etenee tällä hetkellä eritahtisesti Suomessa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen arvioi, että Pirkanmaasta on kehittymässä seuraava koronavirusepidemia-alue.

"Uusimaa ja varsinkin pääkaupunkiseutu ovat jo nyt epidemian tilassa. Pirkanmaa on selvästi kulkemassa siihen suuntaan. Jos katsoo positiivisia testaustuloksia ja suhteuttaa niitä testausmääriin, niin Varsinais-Suomi ja Keski-Suomi tulevat seuraavassa aallossa", Kinnunen sanoo.

"Myös Pohjois-Pohjanmaalla on havaittavissa yksi tihentymä. Näyttää vahvasti siltä, että epidemia pyyhkäisee tulevina kuukausina koko maan ylitse, kuten muuallakin maailmassa on tapahtunut ja tapahtumassa."

Kinnunen huomauttaa, että testaustilanne maan eri osissa on erilainen ja testitulosten saamisessa esiintyy viivettä.

"Yksi haaste testeissä on, että niitä on kyetty ottamaan vain tietyissä paikoissa. Esimerkiksi koko Keski-Suomessa näytteitä on toistaiseksi pystytty ottamaan vain Jyväskylässä. Vasta tällä viikolla saamme hajautettua testejä muuhun maakuntaan."

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma pitää Marinin hallituksen koronavirusepidemian leviämisen hidastamiseen tähtääviä rajoitustoimia onnistuneina.

"Sairaanhoitopiirissämme epidemia on laajentunut odotettua hitaammin. Tästä on annettava suuri kiitos maan hallitukselle sekä tehdyille rajoitustoimenpiteille. Ne ovat selkeästi purreet ja vaikuttaneet epidemian laajenemista hidastavalla tavalla. Se on tärkeää, jotta tehohoidon kapasiteetti ei ylity", Luoma sanoo.

Luoma ennakoi, että epidemiahuiput ajoittuvat eri aikoina maan eri osiin.

"Se tuo helpotusta epidemiahuippuihin, kun tarvittaessa voimme lainata resursseja sairaanhoitopiiriltä toiselle."