Lomautetut lentoemännät voivat hakeutua erikoiskoulutukseen – valmiusjoukkueesta avustavaa henkilökuntaa terveydenhuoltoon

Aloite lähti kahdelta suomalaiselta lentoemännältä. Koulutuksen malli on saatu Ruotsista, jossa ensimmäiselle kurssille eivät mahtuneet kaikki hakeneet. Ensimmäinen puoli tuntia tuotti kotimaassakin jo 30 hakemusta.

Pikakoulutuksen tavoite on kouluttaa avustavaa henkilökuntaa niin, että sairaanhoitajat voivat keskittyä koronapandemian huipun aikana hoitotehtäviin.

Suomessa aloitetaan pikana erikoiskoulutus, jolla saataisiin terveydenhuollon avustaviin tehtäviin poikkeustilassa lisähenkilökuntaa. Tavoitteena on saada kevään aikana vähintään 150 henkilöä koulutettua.

Pikakoulutuksen saanut pystyy toimimaan esimerkiksi terveydenhuollon puhelinneuvonnassa, logistiikassa, asiakastyössä sekä hallinnollisissa tehtävissä ja laitoshuollossa.

"Ensimmäinen koulutus on vain lentohenkilökunnalle. Sen laajentamista voisi tilanteen niin vaatiessa laajentaa myös esimerkiksi laivayhtiöissä työskenteleviin sekä reservissä lääkintäjoukoista oleviin", arvioi purseri Ami Niemelä.

Aloite lähti, kun Niemelä ajatteli sairaanhoitajaystäviään koronapandemian alkuvaiheessa.

"Näen, että he ovat kuormittuneita jo nyt, ennen kuin epidemian huippu on edes päällä. Tiedetään, että hoitohenkilökuntakin voivat sairastua ja käsiparit poistuvat rivistä. Silloin pitää päästää taustahommista sairaanhoidon ammattilaisia varsinaiseen hoitotyöhön. Ajattelin, että me voisimme silloin hoitaa lisäkoulutuksen turvin taustatehtävissä."

Lentoemäntiä on jo otettu Sipoossa vanhusten kotipalvelun avustaviin tehtäviin.

Kun palveluun haku avautui maanantaina aamulla, ensimmäinen puoli tuntia tuotti jo 30 hakemusta eli enemmän kuin ensimmäiselle kurssille voidaan ottaa.

Valmiusjoukkue -koulutus pääsee alkuun neljän rekrytointiyrityksen lahjoitusten ansiosta. Hanketta voi lisäksi tukea lahjoittamalla koulutuspaikan, mikä olisi Niemelän mukaan todella tärkeää, jotta koulutusta saadaan laajennettua.

Koulutuksen järjestävät sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulut Axxell ja Omnia, jotka eivät hyödy koulutuksesta rahallisesti. Lisäksi koulutuksen suunnitteluun on saatu säätiötukea.

Niemelän Twitterissä esittämään ideaan tarttui suomalainen Ira Linnéa von Witte, joka työskentelee lentoemäntänä Ruotsissa.

Ruotsissa onkin jo järjestetty vastaava koulutus. Siitä saadaan nyt Suomeen mallia.

Beredslyftskapet.se -koulutus on toteutettu yhteistyössä SAS:n ja Sophiahemmetin kanssa, ja ensimmäinen kurssi käynnistyi 30. maaliskuuta. Tukijana sillä toimi rekrytointiyhtiö Novare.

Ensimmäiselle kurssille eivät mahtuneet kaikki halukkaat.

10 000 euron alkulahjoituksen turvin saadaan Suomessa koulutettua 20 ensimmäistä avustaviin töihin.

Lahjoituksen ovat antaneet rekrytointi- ja suorahakuyhtiöt Odgers Berndtson, Pointer Potential ja Pointer Search sekä vuokrajohtajapalveluja tarjoava Nordic Interim Finland.

Yritykset kannustavat tiedotteessa Niemelän tavoin myös muita – niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä, kantamaan kortensa kekoon. Yhden henkilön koulutus maksaa noin 400 euroa ja arvonlisäveron.

Tuki ohjautuu lyhentämättömänä suoraan koulutuksen toiselle toteuttajalle Axxellille.

Verkkosivulla voi ilmoittautua koulutukseen ja tehdä tukilahjoituksia. Samalla sivulla voivat myös terveydenhuollon kuntayhtymät ja yritykset ilmoittaa halustaan ottaa pikakoulutettuja töihin.

