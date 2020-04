Pääministeri Marin: Nyt ei ole aika mennä mökille

Terveydenhuoltojärjestelmä on rakennettu alueellista kantokykyä silmälläpitäen. Mökillä olevien tulee pääministerin mukaan välttää paikkakunnan palveluita.

Jaana Kankaanpää

Uudenmaan eristämiselle ei ole oikeudellisia perusteita. Se ei tarkoita, että mökille olisi nyt syytä lähteä.

Uudenmaan liikkumisrajoitukset puretaan tänään keskiviikkona oikeudellisista syistä. Terveydenhuollon viranomaisten mukaan alueen eristäminen ei ole enää välttämätöntä, joten kansalaisen oikeutta liikkua ei voida perustuslakivaliokunnan mukaan enää rajoittaa.

"Tämä on oikeudellinen fakta", oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp.) sanoi.

Maaseudun Tulevaisuus kysyi hallituksen aamupäivällä pitämässä tiedotustilaisuudessa, onko mökkipaikkakunnille tiedossa ohjeistusta mahdollisen mökkiläisryntäyksen varalta ja pitääkö esimerkiksi pienten kyläkauppojen rajoittaa asiakasmääriä.

"Hallitus suosittaa vahvasti, että kaikkea tarpeetonta liikkumista tulee nyt välttää. Nyt ei ole aika mennä mökille. Jos mökille kuitenkin lähtee, tai jos siellä on, pitää asiointia mökkipaikkakunnan palveluissa välttää. Jos mitään oireita esiintyy, täytyy palata kotipaikkakunnalle sairastamaan. Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on rakennettu alueellista kapasiteettia silmällä pitäen. Ihmisellä itsellään on nyt vastuu toimia niin, että tauti ei leviä", pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi.

"Mökille menoon liittyy myös tapaturmien ja onnettomuuksien riski. Se kuormittaa entisestään paikallisten viranomaisten työkuormaa. Nyt pitää malttaa olla kotona mahdollisimman paljon", sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) lisäsi.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen johtaja Mika Salminen kertoo, että koronavirusta esiintyy nyt joka puolella maata. Erot kuntien välillä ovat suurempia kuin erot maakuntien välillä. Viruksen eteneminen on kuitenkin pidetty hyvin kurissa. Se johtuu paljolti siitä, että suosituksia ja rajoituksia on noudatettu tunnollisesti.

"Kiitos suomalaisille, mutta vielä pitää jaksaa ja kestää. Vaikka Uudenmaan sulku puretaan, muita toimia tulee jatkaa ja riskiryhmien suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota."

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiapäällikkö Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan epidemiahuippua ei ole vielä nähty. Mallinnusten mukaan epidemiahuippu sijoittuu touko–kesäkuulle.