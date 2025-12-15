USA:n neuvottelijat haluavat edelleen Ukrainan luovuttavan Donbasin alueen Venäjälle, kertoo lähde AFP:lle Euroopan, Yhdysvaltain ja Ukrainan johtajien on määrä keskustella myöhemmin tänään rauhansuunnitelmasta.

Yhdysvallat on aiemmin painostanut Ukrainaa suostumaan alueluovutuksiin Donetskissa, mihin Ukraina ei ole ollut halukas. Kuva Donetskin alueelta- LEHTIKUVA/AFP/ Press service of 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Ground Forces.

Yhdysvaltain rauhanneuvottelijat haluavat edelleen Ukrainan luovuttavan Donbasin alueen Venäjälle ehtona rauhasta. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle neuvotteluista perillä oleva virkahenkilö.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskustelee parhaillaan Yhdysvaltain neuvottelijoiden kanssa Ukrainan rauhansuunnitelmasta. Maiden edustajat keskustelivat myös eilen.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjälle Ukrainan pysyminen sotilasliitto Naton ulkopuolella on rauhanneuvotteluiden kulmakivi.

Zelenskyi on aiemmin kertonut, että Ukraina on valmis luopumaan pyrkimyksistä liittyä Naton jäseneksi. Vastineeksi Zelenskyi toivoo riittäviä turvatakuita Yhdysvalloilta ja Euroopalta.

Presidentti Alexander Stubb tapasi Zelenskyin aiemmin tänään ennen illan virallista Ukraina-kokousta, jossa keskustellaan Ukrainan rauhansuunnitelmasta.

Stubb kiitti tapaamisen jälkeen viestipalvelu X:ssä Zelenskyiä tilannekatsauksesta. Stubb sanoo, että maat työskentelevät yhdessä liittolaistensa kanssa.

Sunnuntaina Stubb tapasi Yhdysvaltain neuvottelijoita Berliinissä Saksassa ohi virallisen ohjelman. Asiasta uutisoivat ainakin saksalaislehti Bild ja Suomessa Helsingin Sanomat omien lähteidensä pohjalta.

Bildin mukaan Stubb keskusteli Yhdysvaltain edustajien kanssa myöhään sunnuntai-iltana hotellissa. Tapaaminen kesti noin 20 minuuttia.

Virallisesti Saksan isännöimä kokous Ukrainan rauhasta Euroopan ja Yhdysvaltain johtajien kesken käynnistyy maanantaina alkuillasta.

Kokoukseen osallistuu runsaasti Euroopan eturivin johtajia: mukana ovat muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Naton pääsihteeri Mark Rutte ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Ilta-Sanomat uutisoi sunnuntaina, että Yhdysvaltojen, Ukrainan ja EU:n on tarkoitus julkistaa tapaamisessa yhteinen rauhansuunnitelma, mikäli se saadaan valmiiksi.