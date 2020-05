Oikeasti korona on vain vanhusten ongelma ja meillä on helppo keino suojella heitä, lataa emeritusprofessori HS:n haastattelussa: "Vanhukset landelle!"

”Tämä maailmanlaajuinen hötäkkä covidin ympärillä on ollut aivan luokaton, sillä tautihan on itsessään aika vähäinen.”

Arto Komulainen

Vanhukset landelle, sanoo Heikki Peltola.

Helsingin yliopiston infektiotautien emeritusprofessori Heikki Peltola ottaa kantaa koronan vaarallisuuteen Helsingin Sanomien haastattelussa.

”Tämä maailmanlaajuinen hötäkkä covidin ympärillä on ollut aivan luokaton, sillä tautihan on itsessään aika vähäinen”, Peltola sanoo. Lapset ja nuoret eivät Peltolan mukaan saa oikein mitään, keski-ikäisistä silloin tällöin joku kuolee, "mutta oikeasti tämä on vain vanhusten ongelma".

Hänellä on ongelmaan myös selkeä ratkaisu.

”Meillä on helppo keino suojella ikäihmisiä: vanhukset landelle!"

Peltola on itse koronaa paossa Kuusamon hiihtoladuilla.

"Kun Sanna Marin katsoi minua vakavin silmin televisiosta ja sanoi, että tule Heikki pois sieltä Kuusamosta, minä vastasin, että en muuten taatusti tule! Kesämökki on parasta eristämistä.”

Emeritusprofessori on ottanut epidemiaan kantaa myös Lääkärilehden mielipidepalstalla. Jo 8.4.2020 hän kirjoitti, että koronataudilla on tappajan maine, mutta ne ani harvat selvitykset, joissa oikeasti tiedetään infektoituneiden määrä, osoittavat tämänkin pelon ylimitoitetuksi.

"Tehostettuun hoitoon joutuneiden 70 vuotta täyttäneiden ja varsinkin 80 vuotta täyttäneiden kuolemanvaara on 10–15 prosenttia, mutta kun fataalit tautitapaukset suhteutetaan kaikkien tartunnan saaneiden lukumäärään, tapauskuolevuus tuskin yltää yhteen prosenttiin. Silloin ei olla enää kaukana kausi-influenssan tappavuusluvuista."

Peltola ennakoi epidemian hiipumista jo huhtikuun alkupuolella. Hänen mielestään tauti hiipuu itsestään, ei niinkään rajoitusten vuoksi.

"Epidemiat kulkevat niin kuin kulkevat, ja sitten ne sammuvat. Eivät ne paljon meidän neuvoja kuuntele.”

