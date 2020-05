Ethän anna lemmikillesi ihmisille tarkoitettuja särkylääkkeitä? Seurauksena voi olla jopa hengenvaarallinen myrkytys

Kimmo Haimi

On hyvä pitää mielessä, että monet myrkytyksen aiheuttamista oireista näkyvät heti tai muutamissa tunneissa, mutta esimerkiksi munuais- tai maksavaurion oireet voivat ilmetä jopa vasta päivien tai viikkojen kuluttua.

Agria Eläinvakuutus varoittaa, ettei lemmikille pidä antaa ihmisille tarkoitettuja särkylääkkeitä, sillä ne voivat aiheuttaa kivun lievittämisen sijaan aiheuttaa vaarallisen myrkytyksen.

Tavallisia myrkytyksen aiheuttavia lääkeaineita ovat parasetamoli, asetyylisalisyylihappo ja ibuprofeeni. Vakuutusyhtiö muistuttaa, että lemmikinomistajan ei kannata lääkitä eläintä omilla särkylääkkeillään ja ilman eläinlääkärin ohjeistusta.

Ihmisille tarkoitetut särkylääkkeet ovat lemmikeille vaarallisia siksi, että lääkeaineet hajoavat ihmisen ja lemmikin elimistössä eri tavalla. Toisin sanoen lääkeaine voi hajota lemmikin elimistössä huomattavasti hitaammin tai ei lainkaan.

Jos lemmikillä on kipuja, vakuutusyhtiö neuvoo ottamaan yhteyttä eläinlääkäriin ja antamaan lemmikille tarvittavia lääkkeitä eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Lääkäriin on tärkeää olla yhteydessä heti, jos lemmikki on syönyt lääkeaineita, vaikka sillä ei ilmenisi oireita. Tämä johtuu siitä, että vaikka monet myrkytyksen aiheuttamista oireista näkyvät heti tai muutamissa tunneissa, esimerkiksi munuais- tai maksavaurion oireet voivat ilmetä jopa vasta päivien tai viikkojen kuluttua.

Parasetamoli, joka on vaikuttava aine muun muassa Panadolissa, vaikuttaa veren hapenottokykyyn, ja tekee kissan usein väsyneeksi. Myrkytys voi johtaa anemiaan ja jopa lemmikin menehtymiseen, jos se ei saa oikeanlaista hoitoa ajoissa. Parasetamoli voi aiheuttaa kissalle ja koiralle myös maksavaurioita, jotka eivät aiheuta näkyviä oireita, ja siksi vauriot diagnosoidaan toisinaan vasta myöhemmin.

Koirilla tyypillisiä myrkytyksen oireita ovat oksentelu, vatsakipu, apaattisuus ja maksavaurion yhteydessä ihon, limakalvojen ja silmänvalkuaisten kellertävä väri.

Asetyylisalisyylihappo on vaikuttava aine muun muassa aspiriinissa. Sen aiheuttaman myrkytyksen oireita ovat oksentelu, krampit ja koomaan joutuminen. Tässäkin tapauksessa hoitamaton myrkytys voi johtaa pahimmillaan eläimen menehtymiseen.

Ibuprofeeni on vaikuttava aine muun muassa Buranassa. Jos kissa saa ibuprofeenimyrkytyksen, se on usein sekava ja sen uloste on veristä. Lopulta eläin voi pahimmassa tapauksessa joutua shokkiin tai menehtyä.

Koirille ibuprofeenin yliannostus aiheuttaa tavallisimmin ruuansulatuskanavan oireita kuten oksentelua, ripulia, ulosteen verisyyttä, vatsakipua ja mahdollisesti mahalaukun ja pohjukaissuolen haavaumia.

