Poliisi varoittaa hämäristä venekauppiaista: "Kukaan ei pääsääntöisesti myy hyväkuntoista Päijän-soutuvenettä alle 500 euron"

Sisä-Suomen poliisi varoittaa kansalaisia hämäristä venekauppiaista ja kehottaa olemaan tarkkana, kun ostaa käytettyä venettä.

Poliisi huomauttaa, että veneitä varastavat henkilöt käyttävät usein internetissä olevia myyntipalstoja anastetun omaisuuden myymiseen.

"Varkaat ottavat myös yhteyttä henkilöihin, joilla on ”halutaan ostaa soutuvene” - ilmoitus jollain myyntipalstalla. Tarkoituksena on saada myytyä varastettu vene tai, jos hallussa ei sillä hetkellä ole ostajan haluamaa venettä, käydään varastamassa sellainen", poliisi kertoo.

Kun on ostamassa vaikkapa soutuvenettä, kannattaa kaupantekotilanteessa olla huolellinen.

"Jos kauppa tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, se kannattaa jättää tekemättä. Kukaan ei pääsääntöisesti myy esimerkiksi hyväkuntoista Päijän-soutuvenettä alle 500 euron", poliisi vinkkaa.

Kaupasta on syytä tehdä myös kauppakirja, jossa on myyjän tiedot. Lisäksi on paikallaan tarkistaa myyjän henkilöllisyys. Huolimaton kansalainen voi pahimmassa tapauksessa syyllistyä rikokseen.

"Jos ostaa veneen, jota olisi ollut syytä epäillä anastetuksi, ostaja voi syyllistyä kätkemisrikokseen", poliisi muistuttaa.

Sisä-Suomen poliisilaitoksella on kirjattu tämän kevään aikana jo lukuisia veneisiin, niiden moottoreihin ja venetarvikkeisiin liittyviä varkauksia. Esimerkiksi Jyväskylässä tähän luokkaan kuuluvia varkauksia on kirjattu 8, Tampereella 6, Laukaassa ja Nokialla 3 sekä Pihtiputaalla ja Viitasaarella 2.

"On odotettavissa, että määrät kasvavat koko poliisilaitoksen alueella. Viime vuoden aikana esimerkiksi Jyväskylässä luku oli yhteensä 39 ja Tampereella 67", Sisä-Suomen poliisi toteaa tiedotteessaan.

Epämääräisistä soutuveneiden myynti-ilmoituksista tai veneiden myyjistä voi laittaa poliisille tietoja sähköpostiin vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi tai soittamalla vihjenumeroon 0295 414 811. Pirkanmaan alueella vastaavia vihjeitä voi jättää sähköpostiin vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi tai vihjenumeroon 0800 90022.

