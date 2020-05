Joku päätti kähveltää traktorin ja klapikoneen ylöjärveläisen Maija Pispan pihasta: "Että sellainen äitienpäivälahja"

Traktori on kuitenkin jo palautunut omistajalleen.

Kuvakaappaus Facebookista / Kuvitus: Juho Leskinen

Klapikoneen tunnistaa siitä, että sen hydraulisäiliön alle on maalattu iso M-kirjain. Arvoa vuosimallin 2007 koneella on arviolta noin 4000 euroa.

Ylöjärveläinen Maija Pispa sai tänä vuonna ikimuistoisen, mutta ikävän äitienpäivälahjan. Joku nimittäin varasti viime viikonloppuna hänen kotitalonsa pihassa olleen traktorin sekä siinä kiinni olleen klapikoneen.

Traktori, punainen Massey-Ferguson, on jo palautunut takaisin omistajalleen. Se löytyi Ylöjärvellä sijaitsevan entisen leirikeskuksen pihasta.

Sen sijaan klapikone, Palax Kombi M II, on edelleen karkuteillä.

"Että sellainen äitienpäivälahja", Pispa toteaa Facebook-päivityksessään.

Pispa kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että tarkkaa tietoa siitä, milloin traktori ja sen perässä klapikone ovat varkaiden matkaan lähtenyt, ei ole. Todennäköisesti varkaus on sattunut lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Katoamisen Pispa havaitsi sunnuntaina.

"Perjantaina olen ottanut valokuvan, jossa se traktori ja klapikone näkyvät", Pispa sanoo.

Pispa ei lähde arvailemaan sitä, kuka koneen on mahdollisesti vienyt. Hän huomauttaa, että päivän aikana paikan ohi menee tunnissa ainakin 40 autoa, joten mahdollisia pitkäkyntisiä on runsaasti.

"Se voi olla ihan kuka vaan", hän korostaa.

Motiivina teolle on mitä todennäköisimmin raha. Pispa huomauttaa poliisin todenneen, että varkaat toimivat usein niin, että he etsivät ensin varastettavan koneen, ja sen jälkeen koneesta tehdään nettiin myynti-ilmoitus. Lopuksi kone varastetaan sen jälkeen, kun kauppa koneesta on tehty.

Tapauksesta on tehty poliisille rikosilmoitus.

Jos vastaan tulee vaikkapa internetin kauppapaikoilla tuntomerkkeihin sopiva klapikone, Pispa pyytää ilmoittamaan asiasta joko hänelle tai poliisille.

