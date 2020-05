MTKn elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola jyrähtää: Nyt ei saa tyrmätä lähimatkailua!

Kotimaan matkailua on mahdollista harjoittaa koronaturvallisesti – se on myös yrittäjien etu.

Jarno Mela

Sosiaali- ja terveysministeriön suositus välttää kotimaanmatkailua tulevaa kesänä sai MTK:n elinkeinojohtajan ärähtämään:

"Nyt ovat viranomaiset suosituksensa kanssa väärässä! Toivottavasti hallitus ottaa asiaan pian kantaa ja ymmärtää, ettei tässä tilanteessa suomalaisia saa sulkea koteihinsa", jyrähtää Marko Mäki-Hakola.

"Pitäisi ymmärtää mistä puhutaan, kun puhutaan kotimaanmatkailusta. Ei mennä nyt massatapahtumiin vaan hyödynnetään näitä kotimaisia mahdollisuuksia matkailla pienimuotoisesti. Sitä kaipaavat ihmiset ja sitä tarvitsee nyt Suomen talous."

Lomakausi on juuri alkamassa ja jotain kansalaiset haluavat vapaallaan tehdä, elinkeinojohtaja muistuttaa.

"Ulkomaanmatkailuun käytetään vuosittain se viitisen miljardia. Johonkin ihmiset haluavat rahaa käyttää."

Mäki-Hakolan mielestä pitäisi luottaa myös palveluyrittäjien osaamiseen ja arviointikykyyn.

"Matkaillaan koronaturvallisesti. Jokainen matkailuyrittäjä varmasti haluaa tarjota palvelunsa koronaturvallisesti. Eihän kukaan yrittäjä halua kiivaimpana sesonkina itse karanteeniin."

MTK:n elinkeinojohtaja kannustaa suomalaisia tutustumaan oman kotiseutunsa paikalliseen palvelutarjontaan ja käyttämään palveluita.

"Jokaisessa kunnassa on maaseutumatkailukohteita. On majoitus-, ohjelmapalvelu- ja ruokapalveluyrittäjiä, jotka voivat ottaa pieniä ryhmiä vastaan. Lähimatkailun aika on nyt. Etsikää, löytäkää ja käyttäkää niitä lähikohteita!"

Mäki-Hakola ei haluaisi, että suomalaiset joutuvat potemaan huonoa omaatuntoa esimerkiksi mökille menemisestä.

"Ei saa tyrmätä tätä ihmisten aktiivisuutta. Mietittäis vähän mistä puhutaan ennen kuin kommentoidaan. Jos jotain voidaan tehdä tautiturvallisesti niin ne ovat näitä pienten maaseutuyritysten palveluita nyt."

"STM on nyt tässä väärässä. Näytetään, että kotimaassa voidaan matkailla ja lomailla tautiturvallisesti."