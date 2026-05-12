Valioon kytkeytyvä startup-yritys tuo myyntiin lihaa korvaavan lemmikkien ruuan Pekilo-ainesosassa on yli 60 prosenttia proteiinia ja sen aminohappoprofiili muistuttaa lihaa.

Kuvassa on pekilo-sieniproteiinia. Kuva: Iiro Muttilainen

Tuure Kiviranta

Suomalainen bioteknologiayritys Enifer on löytänyt pekilo-sieniproteiinilleen markkinoita lemmikkien ruuasta.

Yritys on aloittanut yhteistyön loimaalaisen Rovio Pet Foods -yrityksen kanssa, ja Eniferin pekilo-mykoproteiinia on hyödynnetty uusissa lemmikkiherkuissa.

Pekilo-ainesosassa on yli 60 prosenttia proteiinia ja sen aminohappoprofiili muistuttaa lihaa, yhtiön tiedotteessa sanotaan.

Uudet makupalat ovat osa Rovio Pet Foodsin jatkumoa kehittää jatkuvasti uusia ja toiminnallisia ruokia kansainvälisille markkinoille, jotka vastaavat nykypäivän lemmikinomistajien toiveisiin vastuullisista sekä terveellisistä herkuista.

”Yhteistyö Rovio Pet Foodsin kanssa on tärkeä askel Eniferille. Olemme vahvasti kehittämässä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa kaupalliseen tuotantoon soveltuvia tuotteita”, sanoo Eniferin toimitusjohtaja Simo Ellilä.

Enifer on avaamassa ensimmäistä teollista tuotantolaitostaan Kirkkonummen Kantvikiin syksyllä 2026.

Tehdas muuntaa ruokateollisuuden sivuvirtoja sieniproteiinijauheeksi, jota voidaan hyödyntää rehu- ja ruokalaatuisena ainesosana eri tuotteissa.

Aiemmin on kerrottu, että tehtaan vuodessa tuottama proteiinimäärä vastaa noin 30 000 naudan lihasta saatavaa proteiinimäärää.

Pekilo on kehitetty alun perin metsäteollisuudessa 1970-luvulla ja sitä on käytetty aiemmin rehuteollisuudessa. Enifer on jatkokehittänyt alkuperäistä ideaa.

Valio on rahoittanut Eniferiä ja tehnyt sen kanssa tutkimustyötä. Maitotuotteiden valmistuksen sivuvirrat ovat yksi mahdollinen raaka-aine pekilon tuotantoon.

Enifer on äskettäin saanut Yhdysvaltain markkinoille pääsyn elintarvikelaatuiselle pekilolle.

Rovio Pet Foodsin kanssa kehitetyt tuotteet ovat ensi kertaa saatavilla Saksassa Interzoo-messuilla toukokuun puolivälissä.

Tuotelanseeraus on jatkumoa Eniferin mykoproteiinin kysynnälle lemmikkiruokamarkkinoilla, ja se on osoittanut pystyvänsä tuottamaan pekiloa kaupallisessa mittakaavassa, tiedotteessa sanotaan.

Tänä keväänä Enifer tuotti ensimmäiset neljä tonnia pekilo-proteiinia lemmikkiruuanvalmistajille.

Eri lemmikkiruuantuottajat voivat hyödyntää mykoproteiinia omissa tuotteissaan, jolloin ne voivat parantaa tuotteidensa hiilijalanjälkeä sekä ravitsemuksellisuutta, yhtiöstä kerrotaan.

Yhtiö on myös hakenut uuselintarvikehyväksyntää EU:ssa, Britanniassa ja Singaporessa.

Yhtiöllä on kumppanuuksia isojen globaalien lemmikkiruoka- ja elintarviketeollisuuden yritysten kanssa, kuten lemmikkieläinten ruokien valmistaja Purinan sekä Valion kanssa.