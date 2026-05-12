Traktorimarssi keräsi satoja koulujen puolesta Ylistarossa – nyt päätökset menevät uusin puihin Liitoskuntien asukkaat ovat ilmaisseet huolensa vetovoimaisuuden puolesta.

Koulujen säilyttämisen puolesta osoitettiin mieltä Ylistarossa maaliskuussa. Kuva: Harri Kallio-Kurssi

Harri Kallio-Kurssi

Ylistarolaisten traktorimarssi kahden koulunsa säilyttämisen puolesta näyttää kantavan tulosta. MT uutisoi satamäärin osallistujia keränneestä tapahtumasta maaliskuussa.

Seinäjoen kaupunginhallitus päätti 11.5. pitämässään kokouksessaan jättää esittämättä valtuustolle Ylistaron lukion, ylistarolaisen Kirja-Matin koulun ja peräseinäjokelaisen Alaviitalan koulujen lakkauttamista.

Koulujen lakkauttamisia oli esittänyt virkamiesryhmä osana kaupungin sopeutusohjelmaa. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti päinvastoin olla lakkauttamatta näitä kolmea koulua.

Kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginhallitus eivät käyttäneet otto-oikeutta ja tuoneet kokoukseen esityksiä lakkauttamisista.

”Totesimme, että otto-oikeutta ei käytetä lautakunnan päätöksiin. Tästä kouluverkko- ja palveluverkkosuunnitelmasta kyllä keskusteltiin laajastikin. Se oli ihan omana pykäläkohtanaan”, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari (kesk.) kertoo Ilkka-Pohjalaiselle.

Koulujen säilyttämisen puolesta kerättiin vetoomusadressi kaupungille. Siihen saatiin yli 2 300 allekirjoittajaa. Vetoomuksen tekstissä muistutettiin liitoskuntien merkityksestä.

"Me allekirjoittaneet vaadimme, että Ylistaron lukiota ja Peräseinäjoen Alaviitalan alakoulua ei lakkauteta. Vaadimme myös, että Ylistaron Kirja-Matin alakoulua ei yhdistetä Ylistaron yläkoulun kanssa yhtenäiskouluksi.

Lisäksi me allekirjoittaneet vaadimme, että Seinäjoen kaupunki näkee Ylistaron, Peräseinäjoen ja Nurmon yhtä tärkeinä alueina kuin kantakaupunginkin ja on valmis panostamaan ja investoimaan myös liitoskuntiin."