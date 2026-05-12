Sää lämpenee päivä päivältä Sadealueiden ohitettua sää lämpenee ja muuttuu epävakaisen aurinkoiseksi.

Torstaina sateet ovat siirtyneet pohjoiseen ja muualla alkaa aurinkoinen, joskin epävakaa jakso. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Sää Eero Hallavo

Tänään keskiviikkona Pohjanmaalta ulottuu sadealue kohti Koillismaata, ja uusi sadealue on saapunut maahan lounaasta. Maan keski- ja itäosissa on lämmintä, mutta pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja voi esiintyä. Lapissa on poutaa ja aurinkoista. Ylin lämpötila on maan keski- ja itäosissa 15 ja 21, muualla 10 ja 15 asteen välillä.

Torstaina sateet ovat siirtyneet pohjoiseen ja muualla alkaa aurinkoinen, joskin epävakaa jakso. Alkavan jakson tekee epävakaiseksi nousualtis ilmamassa, johon syntyy helposti sadekuuropilviä.

Sää lämpenee päivä päivältä ja varsin miellyttävä sääjakso on alkamaisillaan. Kuva: Ilmatieteen laitos

Perjantaina maamme itäpuolella on hyvinkin lämmintä ilmaa, johon voi syntyä ukkosta. Näillä näkymin ukkoset pysyvät itänaapurimme puolella, mutta mahdollista on, että epämääräisesti rakentunut säärintama käväisee jossain vaiheessa Itä-Suomen yllä.

Yhtä kaikki, sää lämpenee päivä päivältä ja varsin miellyttävä sääjakso on alkamaisillaan.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

