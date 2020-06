Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja ehdottaa turkistarhaajille siirtymätukea: Auttaisi tarhaajia uuden elinkeinon pariin ja helpottaisi turkistarhauksesta luopumista

Jaana Kankaanpää

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko ehdottaa, että turkistarhauksen hallittu alasajo tehdään ottamalla käyttöön tarhaajille myönnettävä reilun muutoksen siirtymätuki. Tuki auttaisi hänen mukaansa tarhaajia uuteen elinkeinoon siirtymisessä ja mahdollistaisi turkistarhauksesta luopumisen tarhaajien kannalta reilusti.

Siirtymätuen avulla tuettaisiin turkistarhaajia vaihtamaan uuteen elinkeinoon seuraavan viiden vuoden ajan samalla, kun turkistarhaus kiellettäisiin. Tuki tarkoittaisi Pitkon visiossa esimerkiksi uraneuvontaa ja -valmennusta, muutos- ja investointitukia, opintoseteleitä, yritysneuvontaa sekä muuta tarpeellista tukea ja muutosturvaa niin, että myös aikaisempi eläköityminen olisi mahdollista.

“Vihreiden tavoitteena on yhteiskunnan reilu ja oikeudenmukainen muutos hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi, jossa sekä ihmisen että muun luonnon on hyvä olla. Turkistarhauksesta luopuminen on osa tätä muutosta”, Pitko sanoo tiedotteessa.

Pitkon mukaan turkistarhauksen hallittu alasajo on paitsi eläinten, myös tarhaajien etu.

"Siirtymätuen avulla varmistamme, ettei kukaan toiminnanharjoittaja joudu kohtuuttomaan tilanteeseen ja että muutos tapahtuu reilusti”, hän sanoo.

