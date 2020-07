Riikka Pakarinen palaa politiikkaan – nousemassa valtiovarainministerin EU-erityisavustajaksi

Kari Salonen

Riikka Pakarinen toimi keskustan europarlamentaarikkona vuosina 2009–2014.

STT:n tietojen mukaan Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtajana toiminut Riikka Pakarinen on nousemassa valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) EU-asioista vastaavaksi erityisavustajaksi.

Nimitys ei ole vielä virallinen, sillä asiassa odotetaan turvaselvityksen valmistumista. Pakarinen ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

Pakarinen aloitti Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton johdossa vuoden 2019 alussa. Sitä ennen hän toimi silloisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) EU-asioiden erityisavustajana. Pakarinen oli keskustan europarlamentaarikkona vuosina 2009–2014.

Sipilän esikuntaan hän nousi vuonna 2016. Sitä ennen hän toimi Metsäteollisuuden edunvalvontapäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä.

Vanhanen aloitti valtiovarainministerinä, kun keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni oli joutunut jättämään ministeripestin viestintäkoulutuskohun seurauksena.

Kulmunin aikana toimineista erityisavustajista moni jatkoi Vanhasen esikunnassa. Poikkeuksena pitkäaikainen keskustavaikuttaja Kari Jääskeläinen, joka osallistui kohun aiheuttaneen viestintäkoulutuksen järjestämiseen.

Vanhasen valtiosihteereinä ovat Maria Kaisa Aula ja Jari Partanen. Vanhasen erityisavustajiksi on aiemmin nimitetty Jukka Ihanus, Markus Lahtinen ja Ann-Mari Kemell.

Kulmuni erosi ministerin tehtävästä kesäkuun alussa. Jupakka sai alkunsa, kun Suomen Kuvalehti uutisoi kesäkuun alussa, että Kulmunille on annettu viestintäkoulutusta valtion rahoilla miltei 50 000 eurolla. Valtiovarainministeriön tiedoista selvisi myöhemmin, että laskujen mukaan summa oli itse asiassa suurempi, noin 56 000 euroa.

Kulmuni on sittemmin kertonut maksaneensa esiintymiskoulutuksiensa hinnan työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön tileille.

Viestintäkoulutushankinnat ovat Helsingin poliisin esitutkinnassa. Epäiltynä on tällä hetkellä yksi virkamies, joka on esiselvityksen perusteella laajasti osallistunut koulutushankintoihin. Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä petosta ja virkavelvollisuuden rikkomista.