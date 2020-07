Koronakevät kasvatti petosten määrää – poliisin mukaan erityisesti ovat lisääntyneet yli 65-vuotiaisiin kohdistuneet huijaukset

Poliisin mukaan petosten määrän kasvu selittyy lievien petosten lisääntymisellä. Lieviä petoksia on ilmoitettu poliisille tänä vuonna noin 2 500 enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Juho Leskinen

Monien muiden lieveilmiöiden lisäksi myös poliisille ilmoitettujen petosrikosten määrä on kasvanut alkuvuoden aikana.

Tammi-kesäkuun aikana poliisi kirjasi yli 20 000 erilaista petosrikosta. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on yli 11 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 2 000 rikosta.

Petoksille on leimallista se, että nyt ne ovat siirtyneet yhä enemmän nettimaailmaan.

"Huijaamisen tavat eivät ole muuttuneet, mutta niiden sisältö elää ja kehittyy vaikeammin tunnistettavaksi. Usein jäljet rikoksista vievät ulkomaille, samoin kuin menetetyt rahat", poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Erityisen surkea huijaustilanne on yli 65-vuotiaiden kohdalla, sillä he ovat kasvavassa määrin huijareiden suosiossa. Yli 65-vuotiaisiin kohdistuneiden netin kautta tehtyjen lievien petosten määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna lähes 90 prosenttia. Kaikkiaan näitä rikoksia ilmoitettiin alkuvuonna poliisille yhteensä 442 kappaletta.

Poliisi painottaa, että netin käyttöä ei kuitenkaan pidä pelätä, mutta rikollisuuden riskeistä on hyvä tietää. Poliisin mukaan ikääntyneiden läheisten ja heidän kanssaan työskentelevien olisi erityisen tärkeää keskustella erilaisista huijaustavoista ja niiltä suojautumisesta.

Kaikenlaisilta huijauksilta suojaa parhaiten terve epäluulo. Mieti siis heti, mikä yhteydenottajan motiivi voi olla, jos saat tavallisuudesta poikkeavan yhteydenoton ja siihen liittyy raha. Poliisi neuvoo myös katkaisemaan yhteyden pyytäjään.

On myös hyvä muistaa, ettei pankkitunnuksia ei pidä luovuttaa kenellekään tuntemattomalle, vaikka he kertoisivat olevansa esimerkiksi poliisista.

Tällä hetkellä Ahon mukaan poliisin tilastoissa esillä ovat esimerkiksi myyntipetokset, tilausansat, rakkauspetokset, yritysten nimissä tehdyt petokset ja toimitusjohtajapetokset. Myyntipetoksissa internetissä myydään olematonta tavaraa. Henkilö siis löytää netistä vaikkapa huippuedullisen polkupyörän, maksaa sen kiireesti etukäteen, mutta ei saa koskaan tuotetta.

Tilausansa taas toimii niin, että tilaaja huomaamattaan sitoutuu kuukausittaiseen maksuun. Internetissä tai tekstiviestissä tarjotaan edullisesti vaikkapa uutta matkapuhelinta. Tuote maksetaan luottokortilla ja myyjälle annetaan pyydetyt identiteettitiedot. Vahingossa on tullut tehtyä sopimus, jossa maksu jostakin palvelusta tai jäsenyydestä veloitetaan tililtä joka kuukausi.

Kun on tekemässä kauppaa netissä, on syytä pohtia, onko jonkun tuotteen tai palvelun hinta epäilyttävän alhainen, sekä ainakin sitä, onko myyjällä kiire. Poliisi neuvoo myös varmistamaan, että tuote on todella olemassa. Kaupat kannattaa tehdä kasvokkain.

Rakkauspetokset aiheuttavat uhreilleen edelleen suurta vahinkoa niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Näitä sydäntä särkeviä kertomuksia poliisi on kirjannut tänä vuonna jo noin 120 rikosilmoitukseen. Keskusrikospoliisin mukaan vahingon ovat näissä noin 2,9 miljoonaa euroa.

Rakkauspetoksilta välttyy sillä, ettei lähetä rahaa nettituttavuudelle tai ihastukselle, vaikka tämä vetoaisi kuinka riipaisevaan tarinaan tahansa tai lupaisi suuria rahasummia.

Sijoituspetoksissa, joista poliisi on kirjannut noin 150 rikosilmoitusta, vahingot ovat vielä suuremmat eli noin 3,8 miljoonaa euroa. Suurimmat vahingot ovat kuitenkin aiheutuneet niin sanottujen toimitusjohtajapetosten myötä, joista on kirjattu noin 220 rikosilmoitusta. Toimitusjohtajapetoksilla on menetetty rahaa jo noin 5,2 miljoonaa euroa.

Poliisi ja yritykset ovat jo aiemmin varoittaneet petollisista tekstiviesteistä, sähköposteista ja puhelimella lähestyvistä soittelijoista. Erityisesti ollaan kiinnostuneita tietokoneiden ohjelmien toimivuudesta.

"Jos joku soittaa sinulle ja kertoo tietokoneessasi olevasta ongelmasta, niin lopeta puhelu siihen paikkaan. Älä anna heidän avullasi asentaa tietokoneellesi mitään etäohjelmia, vaikka sinua kuinka painostettaisiin. Äläkä myöskään anna viesteissä pyydettyjä henkilötietojasi, varallisuus- tai tilitietojasi. Et tee varmasti niin kadullakaan, jos joku siellä niitä tulisi sinulta tivaamaan", poliisitarkastaja muistuttaa.

