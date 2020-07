Turkisliiton tutkimusjohtaja: Kaikkien minkkien lopettamien koronan vuoksi Alankomaissa olisi poliittista peliä – "Siellä lopetetaan turkistarhaus muutenkin vuonna 2024"

Alankomaissa on noin 120 minkkitarhaa, joista tähän mennessä 25:llä on todettu koronavirustartuntoja.

Johannes Tervo

Alankomaissa lopetetaan turkistarhaus vuonna 2024. Arkistokuva.

MT uutisoi torstaina, että Alankomaissa on varauduttu jopa maan kaikkien minkkien lopettamiseen, jos turkistarhoilla ilmenee uusia koronavirustartuntoja.

Tartuntoja on todettu Alankomaissa tähän mennessä 25 tilalla, ja jo yli miljoona minkkiä on lopetettu varotoimenpiteenä. Alankomaissa on yhteensä noin 120 minkkitarhaa.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain liiton tutkimusjohtaja Jussi Peura epäilee, että tapaukseen liittyy poliittista peliä.

"Siellä lopetetaan turkistarhaus muutenkin vuonna 2024, ja keskustelu on politisoitunut siten, että tarhaus lopetettaisiin mahdollisesti jo aiemmin. Jotkut tahot toivovat sitä", Peura kommentoi.

STKL:n toiminnanjohtaja Marja Tiura muistuttaa, että Alankomaiden alue, jossa tiloilla on havaittu koronavirustartuntoja minkeillä, on alue, jolla on paljon koronatartuntoja myös ihmisillä.

"Meillä Pohjanmaalla ei ihmisilläkään ole paljon tartuntoja. Hyvä näin."

Lue lisää:

Koronatilanne eurooppalaisilla turkistarhoilla kärjistyy – jo yli miljoona minkkiä jouduttu lopettamaan, Alankomaissa varauduttu jopa maan kaikkien minkkien teurastukseen