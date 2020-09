Yli puolet suomalaisista ei halua yli 70-vuotiaita enää karanteeniin – runsas neljännes kannattaa, etenkin nuoret aikuiset

Korona on alkanut pikku hiljaa voimistua, mutta suomalaisten mielestä yli 70-vuotiaiden karanteenisuositus on liian voimakas toimenpide.

Jaana Kankaanpää

Yli 70-vuotiaiden karanteenia jatkaisi lähes joka kolmas suomalainen. Vanhukset arvostelivat sitä, koska ajanvietto ja muun muassa kahvittelu vaikeutui ystävien kanssa.

Suomalaista yli puolet ei ottaisi yli 70-vuotiaita koskevaa karanteenisuositusta koronatilanteen vuoksi uudelleen käyttöön. Lähes kolmannes olisi valmiita palauttamaan karanteenisuosituksen, Maaseudun Tulevaisuuden Kantar TNS Agri Oy:ssä teettämästä kyselystä selviää.

Alle 30-vuotiaat ovat selvästi halukkaimpia siirtämään yli 70-vuotiaat karanteeniin. Ikäryhmästä runsas kolmannes puoltaa karanteenia ja saman verran vastustaa. Neljännes ei ota kantaa.

Kotona asuvista, opiskelijoista, työttömistä ja 18–30 -vuotiaista miehistä karanteenia kannattaa suurempi osa kuin vastustaa.

Yli 30-vuotiaiden ikäryhmien välillä ei ole suurta eroa, kaikissa ryhmissä karanteenia suosii runsas neljännes vastaajista.

Yrittäjät ja johtavassa asemassa olevat arvioivat hieman muuta kansaa yleisemmin, ettei karanteenia tarvita.

Kysely tehtiin Internetissä 28.8 – 1.9. ja siihen vastasi 1 120 henkilöä. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttia molempiin suuntiin täydellä vastaajajoukolla. Mitä pienempi vastaajaryhmä on, sen suurempi on virhemarginaali.

Jukka Pasonen