Lapin Kansa: Rovaniemi joutuu taistelemaan joulupukista – kiistaa ratkotaan EU-virastossa Rovaniemen kaupunki on tempautunut merkilliseen oikeudelliseen kiistaan.

Jaa Kuuntele

Joulupukin virallisesta kotikaupungista väännetään nyt EU-tasolla. Kuva: Jarno Mela

Uutiset | Matkailu Jukka Koivula

Lapin Kansa uutisoi, että Rovaniemi on ajautunut oikeudelliseen kiistaan joulupukin virallisesta kotikaupungista.

Vuodesta 2009 lähtien Rovaniemi on saanut tavaramerkin suojissa markkinoida itseään EU:ssa Joulupukin virallisena kotikaupunkina.

Nyt hollantilainen freelance-toimittaja hollantilainen toimittaja Lex Boon on kuitenkin hakenut The Official Hometown of Santa Claus -tavaramerkin mitätöintiä EU:n teollisoikeuksien virastolta EUIPO:lta, joka muun muassa vastaa EU:n tavaramerkkien hallinnoinnista tekijänoikeusvirastossa.

Boon perustelee vaatimustaan sillä, ettei mielikuvitushahmolla voi olla yhtä tiettyä kotikaupunkia ja että tavaramerkeille asetetut kriteerit eivät täyty.

Rovaniemen kaupunki on eri mieltä. Lakiasiantoimisto Berggrenin muotoilemassa, EUIPO:lle toimitetussa vastineessa todetaan, ettei mitätöintihakemukselle ole syytä, vaan koko prosessi tuhlaa niin kaupungin kuin virastonkin resursseja.

Rovaniemen kaupunginlakimies Mikko Lindroos korostaa, että tavaramerkkiä päätettiin aikanaan hakea sillä perusteella, että rovaniemeläiset toimijat olivat pitkään tehneet yhteistyötä kehittääkseen joulun ympärille rakentuvaa matkailubrändiä ja elinkeinotoimintaa. Kyseistä yhteistyötä tavaramerkkikiista ei koske, vaan ainoastaan tavaramerkin suojaa ja käyttöoikeuksia.

Lapin Kansa: Jou­lu­pu­kin vi­ral­li­ses­ta ko­ti­kau­pun­gis­ta syntyi vääntö – Ro­va­nie­mi puo­lus­taa ta­va­ra­merk­kiään EU-vi­ras­tos­saJou­lu­pu­kin vi­ral­li­ses­ta ko­ti­kau­pun­gis­ta syntyi vääntö – Ro­va­nie­mi puo­lus­taa ta­va­ra­merk­kiään EU-vi­ras­tos­sa