Venäjän ja USA:n edustajat neuvottelevat Miamissa Ukrainasta
Venäjän lähettiläs Kirill Dmitrijev kertoo olevansa matkalla Miamiin Yhdysvaltoihin, jossa Venäjän ja Yhdysvaltojen edustajien on tänään määrä neuvotella Ukrainan sodan lopettamisesta.
Julkaisuunsa viestipalvelu X:ssä Dmitrijev on liittänyt rauhankyyhky-emojin. Lisäksi Dmitrijev on liittänyt julkaisuunsa videon, jossa aurinko paistaa pilvien läpi rannalla.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi perjantaina, ettei Ukrainaa painosteta rauhansopimukseen. Hän saattaa osallistua lauantain neuvotteluihin.
Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapasivat Miamissa perjantaina. Neuvotteluissa oli mukana myös eurooppalaisia kumppaneita.
Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umjerov kertoi tapaamisen päättymisestä noin puoliltaöin Suomen aikaa. Umjerovin mukaan neuvotteluita yhdysvaltalaisten kanssa on määrä jatkaa lähiaikoina.
