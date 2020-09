Jätevedet paljastivat totuuden koronatartunnoista – tapauksia voi olla Suomessa selvästi luultua enemmän

Kari Salonen

Kuvituskuva Lahden Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolta.

Koronaviruksen jätevesilöydösten määrä on kasvanut elokuussa. Tieto käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tekemästä jätevesiseurannasta.

Elokuun lopussa virusta todettiin jätevedestä viidellä sellaisella paikkakunnalla, jolla löydöksiä ei ollut vielä elokuun alussa.

Koronavirusta löytyi jätevedenpuhdistamoilta Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Seuranta tehtiin 23.–24. elokuuta ja 30.–31.8. elokuuta.

THL:n mukaan jätevesiseuranta paljastaa, että väestössä on ihmisiä, joilla on koronatartunta, mutta he eivät sitä ehkä itse tiedä. Esimerkiksi Kouvolassa ei koronatartuntoja ollut todettu jäteveden näytteenottoa edeltäneen viiden viikon aikana.

"Se, että virusta esiintyy jätevedessä, mutta todettuja tartuntoja ei ole, on varoitusmerkki. Alueella voi olla tunnistamattomia tartunnan saaneita ja virusta voi kiertää alueen väestössä", kertoo erikoistutkija Tarja Pitkänen THL:n tiedotteessa.

Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa koronatartuntoja on todettu heinäkuun loppupuolelta alkaen. Kuopiossa ja Lappeenrannassa testauksessa on todettu kevään jälkeen yksittäisiä tartuntatapauksia elokuussa.

Viimeisimmässä jätevesinäytteiden keruussa 23.–24.8. koronavirusta todettiin kahdeksan eri sairaanhoitopiirin alueella.

THL tiivistää syyskuussa näytteenottoa kuukausiseurantaan osallistuvien jätevedenpuhdistamoiden jätevedestä. Tarkoituksena on havaita tartuntojen leviämistä tehokkaammin alueilla, joilla niitä ei ole koronatesteillä välttämättä todettu.