Äänekosken nuorten koronatartuntaketju on onnistuttu jäljittämään, oppilaitokset etäopetuksessa – "täällä ollaan levollisin mielin"

Äänekoskella on todettu 14 tartuntaa nuorten yksityisbileiden jäljiltä, Saarijärvellä kolme.

Kimmo Haimi

Sairaalahoidossa on koronan vuoksi kymmenen ihmistä. Keväällä valmistettiin koronan vuoksi vauhdilla sairaalatekstiilejä.

Uusia koronavirustartuntoja vahvistettu tiistaina 98 kymmenen päivän ajalta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Niistä Keski-Suomessa on todettu 26, joista 14 on Äänekoskella ja kolme Saarijärvellä. Ne ovat peräisin syyskuun alussa järjestetystä nuorten yksityistilaisuudesta.

Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen on koronan suhteen luottavainen, sillä tartuntojen jäljille päästiin nopeasti ja koko ketju on saatu jäljitettyä.

"Täällä on lukio ja ammattioppilaitos siirretty maanantaista alkaen kahdeksi viikoksi etäopetukseen ja turvallisuusohjeita kehotetaan noudattamaan. Nyt ollaan varsin levollisin mielin koronan suhteen. Aina on tietysti mahdollista, että muita yksittäisiä tartuntalähteitä löytyy."

Kysymykseen, pitäisikö valtakunnallisesti siirtyä tiukempiin toimiin, hän vastaa, että yhteiskunnan sulkeminen on huono vaihtoehto. "Nykyisellä hybridimallilla pärjätään hallituksen linjan mukaan."

Uusista tartunnoista 41 on lähtöisin lahtelaisesta ravintolasta.

Kaikkiaan Suomessa on tartuntoja 8 725.

THL:n mukaan koronatestauksessa positiivisten testitulosten määrä on noussut 0,2 prosentista 0,5 prosenttiin.

Koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu 339, määrä on noussut kahdella perjantaista. Sairaalahoidossa on 10 henkilöä ja tehohoidossa 3.

Neljäntoista päivän todettiin 539 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 9,8 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Edellisellä neljäntoista päivän jaksolla ilmaantuvuus oli 6,6 tapausta.