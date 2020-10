Tornion rajatarkastukset työllistivät rajavartiolaitoksen väkeä useilta paikkakunnilta – "kulttuurien kohtaamisiltakaan ei ole voitu välttyä"

Rajatarkastusten järjestäminen Länsi-Suomen merivartioston laajalla toimialueella on vaatinut erityisjärjestelyjä.

Jaana Kankaanpää

Länsi-Suomen merivartiosto on saanut Tornion rajatarkastusten hoitoon henkilöstöä Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Kainuun rajavartiostoista sekä Suomenlahden merivartiostolta sekä poliisilta ja tullilta. Kantahenkilöstöltä siirtyivät lomat ja hiljattain eläköityneitä kutsuttiin töihin, jotta työmäärästä selvittiin.

Korona toi Rajavartiolaitokselle poikkeukselliset haasteet, kun maaliskuussa siirryttiin yhtäkkiä sisärajatarkastuksiin. Erikoisin tilanne oli Tornion ja Haaparannan rajalla, jota ei suljettu kokonaan edes viime sotien aikana.

Tornion–Haaparannan kaksoiskaupunki on käytännössä ollut vuosikymmeniä rajaton ja se näkyy myös alueen kulttuurissa.

Tornion rajatarkastusten järjestäminen oli Länsi-Suomen merivartioston tehtävä. Lähimmän eli Virpiniemen merivartioaseman päällikkö Janne Isometsä kiittää Tornionjoen molempien rantojen asukkaita sopeutuvuudesta erikoisoloihin.

"Minulle on syntynyt kuva, että rajoituksia on noudatettu aika hyvin. Kulttuurien kohtaamisilta ei ole voitu välttyä, mutta tilanteista on selvitty", hän luonnehtii kevään ja kesän poikkeusjaksoa.

Lisäpainetta toivat rajaseudun kaksikielisyys ja median suuri kiinnostus varsinkin koronan alkuvaiheessa.

"Kaksikielisyydessä auttoi se, että meille komennettiin väkeä muilta Länsi-Suomen merivartioston asemilta sekä meitä tukeneiden hallintoyksiköiden henkilöstö on ollut hyvin osaavaa", Isometsä arvioi.

Toisaalta se, että tarkastustoiminnan pyörittämiseen tarvittiin henkilöstöä eri puolilta maata, aiheutti myös tilanteita, joissa ei kulttuurisyistä puhuttu ihan samaa kieltä, vaikka äidinkielellä asiaa hoitivatkin niin kansalainen kuin rajavartija.

Länsi-Suomen merivartiosto on saanut Tornioon henkilöstöä muilta Rajavartiolaitoksen alueilta, ja Lapin poliisilaitos ja tulli ovat osallistuneet merkittävästi ponnistukseen. Vahvistukseksi saatiin hiljan eläköityneitä meri- ja rajavartijoita ja päällystöä, joita on nytkin Tornion johtotehtävissä kolme.

Iso tunnustus Isometsältä menee myös oman rajavartioaseman reilun 20 hengen henkilöstölle.

"Lomat ja tasoitusvapaat jouduttiin keväällä siirtämään. Nyt ne pyörivät taas."

Tärkeää on luonnollisesti ollut säilyttää koko lännen merialueilla normaali toimintavalmius, jotta rajanylityspaikat eivät vie kaikkea työvoimaa.

Korona-aika on ollut arvokas oppi nyky-yhteiskunnalle.

"Nostan hattua rajaseudun ihmisille ja laajemmin kaikille suomalaisille siinä, kuinka tästä on selvitty", Janne Isometsä sanoo.

Rajavartiolaitoksen työ lähtee ihmisten auttamisesta. "Koko ajan olemme pyrkineet pitämään tuntuman siihen, mitä tilanteen kehityksestä on opittu. Tiedottamisen ja mahdollisimman selkeän ohjeistamisen saralla on tehty paljon."

Länsi-Suomen alueella oli varsinkin kesän lomakaudella kaksi muuta vilkasta tarkastuspistettä, Ahvenanmaa ja Turku. Vaasassa matkustajaliikenne on ollut vähäisempää.

Toisaalta Virpiniemeä työllistävät normaalisti säännöllisesti lentoliikenteen matkustajien tarkastukset Oulun lentoasemalla yhdessä tullin kanssa. Nyt se osa työtä on ollut käytännössä lähes seis poikkeuksena harvakseltaan kesällä saapuneet yksityiskoneet.

Viime viikon alusta Ruotsin rajaliikenteessä on ollut voimassa niin sanottu rajoitusluokka yksi. Sen mukaan rajan ylittävien on käytettävä vain virallisia rajanylityspaikkoja ja rajatarkastuksia tehdään muille paitsi huviveneille.

Isometsä kertoi, että lokakuun alussa Tornion rajan yli kulki noin puolet ajankohdan normaalista henkilöliikenteestä. Kun raja oli syyskuussa viikon auki normaalisti, liikenne lisääntyi huomattavasti.

Koronatilanne on kuitenkin viime viikkoina kääntynyt vakavampaan suuntaan. "Tätä ei ole vielä selätetty. Sen soisi ihmisten nyt ottavan huomioon toimissaan. Ainakin kaikenlaisia tietoisia riskejä kannattaa välttää."