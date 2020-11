Stora Enson Oulun tehtaalla ainakin 80 koronatartuntaa – yhtiön tehdastyömaalla työskentelee 1 800 ulkopuolista henkilöä

Tartunnan saaneista alle puolet on oululaisia, loput ovat kotoisin muualta.

Pekka Fali

Arkistokuva Stora Enson Oulun tehtailta.

Stora Enson tehtaalla on todettu viimeksi kuluneen viikon aikana noin 80 koronatartuntaa, tiedottaa Oulun kaupunki. Tartunnan saaneista on oululaisia tällä hetkellä alle puolet. Loput ovat kotoisin muualta.

Stora Enson Oulun tehdasta muunnetaan parhaillaan paperitehtaasta kartonkitehtaaksi. Investointiprojektissa työskentelee tehtaan 140 hehtaarin alueella noin 1 800 yhtiön ulkopuolista henkilöä.

"Työmaalla työskentelee sekä suomalaisia että ulkomaalaisia vaihtuvia työntekijöitä. Ulkomailta tulleet työntekijät on testattu säädösten mukaan: heillä on täytynyt olla korkeintaan 72 tuntia vanha negatiivinen testi kotimaasta ja heidät on testattu uudelleen Suomessa ennen tehtaalle saapumista", Oulun kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Projektissa selvittiin marraskuulle asti ilman tartuntoja.

”Nyt valitettavasti useita projektissa työskenteleviä yhtiön ulkopuolisia työntekijöitä on saanut tartunnan, ja altistaneet muita alueella työskenteleviä. Tehtaan vakituisella henkilöstöllä, joka ei työskentele projektissa, ei ole toistaiseksi havaittu tartuntoja. Tilanteen kartoittamiseksi kaikki Oulun tehtaalla työskentelevät testataan ja työskentely projektissa jatkuu vasta, kun negatiivinen testitulos on saatu”, Stora Enson Oulun tehtaan tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila toteaa.

Testaukset alkoivat tiistaina 24.11. ja testaukset tekee yksityinen palveluntarjoaja. Eiliseen torstaihin 26.11. mennessä on testattu jo 700 henkilöä. Kaikkiaan testejä tehdään runsaat 1 500.

Ne henkilöt, joiden testitulos on negatiivinen, voivat jatkaa työskentelyä pienryhmässään tehtaalla. Valvontaa ohjeiden noudattamiseen on lisätty ja siivousta on tehostettu entisestään.

Tänään perjantaina 27.11.2020 Oulussa todettiin uusia koronatartuntoja yhteensä 69 kappaletta. Tartunnoista 21 kappaletta on oululaisilla ja 48 kappaletta Stora Ensoon liittyvillä ulkopaikkakuntalaisilla ja ulkomaalaisilla. Stora Enson tilanne vaikuttaa Oulun tartuntamääriin suuresti.

