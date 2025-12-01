Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Juuri nyt | Metsä Fibre lomauttaa neljällä sahalla – kesto voi olla jopa 90 päivää
Tilaajalle | Sahaväki syventyi ilmastonmuutokseen – ministeri Multala kirittää lisäämään metsän kasvua ja pinta-alaa