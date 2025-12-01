Metsä Fibre lomauttaa neljällä sahalla – kesto voi olla jopa 90 päivääMetsä Fibre on perustellut lomautustarvetta sahatavaran heikolla markkinatilanteella ja puunkorjuun vaikeilla olosuhteilla.
Metsä Fibren Lappeenrannan, Rauman, Rengon ja Vilppulan sahojen muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista ovat päättyneet.
Tiedotteen mukaan yhtiö voi tarvittaessa toteuttaa sahoillaan koko henkilöstöön kohdistuvia lomautuksia ensi vuoden tammikuusta alkaen aina ensi kesäkuun loppuun asti. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää.
Mahdollisten lomautusjaksojen ajankohdat ja kestot sekä mahdolliset työaikamuotomuutokset yhtiö suunnittelee toimipaikkakohtaisesti.
Lomautustarvetta yhtiö on perustellut sahatavaran haastavalla markkinatilanteella ja puunkorjuun vaikeilla olosuhteilla.
Metsäpalvelu
