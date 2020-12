Rahapeliongelmat koskettavat erityisesti 18–34 -vuotiaita miehiä: "Moni käyttää pelaamiseen suuria summia rahaa ennen hoitoon hakeutumista"

Jouni Porsanger

Helsingissä toimiva peliklinikka on kymmenen vuoden aikana auttanut yli 20 000 apua hakenutta pelaajaa tai heidän läheistään. Peliklinikka on erikoistunut tuki- ja hoitopalveluihin ja toimii lisäksi palveluiden kehittämisympäristönä.

Peliklinikka tuottaa valtakunnallisesti tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä välittää tietoa peliongelmasta, sen ehkäisystä ja hoidosta. Se tarjoaa myös valtakunnallisesti oma-apuun ja vertaisuuteen perustuvaa tukea. Pääkaupunkiseudulla organisaatio pitää yllä avohoitopalveluita.

”Aiemmin rahapeliongelmiin liittyvän tuen tarjoamisesta ja palveluiden kehittämisestä vastasivat lähinnä järjestöt. Halusimme kokeilla toimintatapaa, jossa saman katon alle yhdistetään kuntien ja järjestöjen rahapeliongelmaan liittyviä palveluita sekä niitä tukeva tutkimus- ja kehittämistyö”, kehittämispäällikkö Corinne Björkenheim kertoo tiedotteessa.

Björkenheimin mukaan Peliklinikan palveluihin hakeutuvat pelaajat kärsivät usein vakavista, pitkään kestäneistä rahapeliongelmista. Enemmistö ongelmallisesti rahapelejä pelaavista on 18-34 -vuotiaita miehiä. Viime vuosina Peliklinikka on tarjonnut palveluita myös ongelmallisesti digipelejä pelaaville. Palveluihin on mahdollista hakeutua myös nimettömästi eikä asiakkaaksi pääsemiseksi tarvita lähetettä.

Peliklinikan avohoidon ja Peli poikki –ohjelman asiakkaista kolme neljästä on velkaantunut.

"Moni käyttää pelaamiseen suuria summia rahaa ennen hoitoon hakeutumista. Erilaiset kulutusluotot ovat yleisiä. Esimerkiksi avohoidon asiakkaista yli puolet on ottanut pikavippejä yli kymmenen kertaa", yksikön päällikkö Inka Silvennoinen sanoo tiedotteessa.

Osalla ongelmallisesti pelaavilla ei ole velkaa tai sitä on vähän. Näissä tapauksissa talousongelmat näkyvät perustarpeista, kuten lääkkeistä ja ruoasta, tinkimisenä.

Netissä pelaaminen on yleistynyt peliklinikan kymmenvuotisen toiminnan aikana. Asiakkaaksi hakeutuvat pelaavat verkossa erityisesti raha-automaattipelejä ja kasinopelejä. Pelipisteissä pelaamisen osuus laskee, mutta kauppojen ja muiden liiketilojen auloissa raha-automaattipelit ovat edelleen monelle ongelma.

