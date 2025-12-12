EU pitää Venäjän jäädytetyt varat jäädytettyinä – Purra: Niillä pitäisi tukea UkrainaaLopullista ratkaisua Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä ei ole.
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden pysyvien edustajien komiteassa (Coreper) on saavutettu sopu siitä, että Venäjän jäädytetyt varat myös pysyvät jäädytettyinä.
”Pysyvien edustajien komiteassa saavutettiin sopu siitä, että Venäjän keskuspankin pysäytetyt varat myös pysyvät pysäytettyinä”, Purra sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.
EU:n jäsenmaiden oli määrä päättää asetuksesta lopullisesti määräenemmistöllä vielä perjantaina.
”Tämä koskee siis vain pysäytettyjen varojen siirtokieltoa ja on erillinen kokonaisuus siitä, millainen kokonaisratkaisusta tulee”, Purra täsmensi.
Lopullista ratkaisua Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä ei ole.
”Itse olen koko ajan niin Suomessa kuin komissiossakin pitänyt esillä sitä, että meidän pitää saada näitä pysäytettyjä varoja hyödynnettäväksi Ukrainan tukemiseksi. Tämä sotakorvauslainamalli on hyvä vaihtoehto, vaikka siihen liittyy avoimia kysymyksiä”, Purra jatkoi.
Eduskunnan suuri valiokunta päätti perjantaina niin ikään yksimielisesti, että se yhtyy valtioneuvoston kantaan asetuksesta sovittaessa.
Suuri valiokunta pitää valtioneuvoston tavoin perusteltuna komission ehdotusta kieltää jäsenvaltioiden rahoituslaitoksissa pysäytettynä olevien Venäjän keskuspankin varojen siirtäminen Venäjän keskuspankille tai sitä edustaville tahoille.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat