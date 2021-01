Ulkomaisten turistien katoaminen Lapista voi haukata jopa 90 prosenttia matkailuyrityksen liikevaihdosta

Satu Renko

Joulu- ja loppiaisviikolla Ylläksellä on riittänyt suomalaisia matkailijoita. "Kotimaan kysyntä on kullanarvoista, mutta ei riitä paikkaamaan kuin murto-osan menetetystä tuloksesta", Satu Luiro Lapin Liitosta sanoo.

Koronaviruksen takia pysähtynyt turismi on syönyt osalta Lapin matkailuyrityksistä jopa 90 prosenttia liikevaihdosta. Kotimaanmatkailijoita on ollut tänä talvena edellisvuosia enemmän, mutta se ei ole riittänyt paikkaamaan tulosta.

"Tilanne on vaikea koko Lapin matkailulle, mutta erityisen kipeästi se osuu majoituksen ja ohjelmapalvelujen toimialoihin", matkailu- ja strategia-asiantuntija Satu Luiro Lapin Liitosta kertoo.

Turistien puuttuminen osuu välillisesti myös vähittäiskauppaan, luoviin aloihin ja moniin matkailun tukipalveluihin, kuten pesuloihin ja kuljetusalaan.

Osalle Lapin yrityksiä suomalaisille suunnattu toiminta riittää tuomaan helpotusta pimeällä hetkellä. Toisille liiketoiminta sen sijaan rakentuu pitkälti kansainvälisille ryhmille suunnattuihin palveluihin ja tuotteisiin.

Ylläksellä toimivalle matkailuyritykselle Kylmämaalle moottorikelkkasafarit, moottorikelkkojen vuokraus, lumikenkä- ja huskyretket ja kesällä kalastusmatkailu ovat helpottaneet koronavuoden ahdinkoa. Kelkkailu ja kalastus ovatkin suomalaisten suosimaa Lapin loman ohjelmistoa.

Yrityksen toimitusjohtaja Marika Kylmämaa kertoo, että leuto ja vähäluminen alkutalvi on kuitenkin haitannut moottorikelkkojen vuokraustoimintaa.

"Vesistöt ja jänkät olivat pitkään sulina, eikä kelkanvuokraustoimintaa siksi voinut aloittaa kuin vasta viime viikolla."

Kylmämaan mukaan varovaisuus näkyy asiakkaissa. Monet ohjelmat varataan vasta paikan päällä ja peruutuksiin liittyvät kyselyt ovat yleisiä.

Tavallisesti joulukuun alussa alkanut sesonki on jatkunut vilkkaana huhtikuuhun saakka. Ulkomaisten kävijöiden puuttuminen lisää paineita talvilomaviikkojen onnistuneeseen myyntiin.

"Talvi on mennyt yllättävän hyvin, mutta tunnelmat ovat silti aika odottavan varovaiset. Suunnitelma on, että yritys selviää tästä", Kylmämaa sanoo.

Sallassa sijaitsevan Poropuiston toimitusjohtaja Tuija Kääriäinen kuvaa koronapandemian aiheuttamaa liiketoiminnan pysähdystä täysin poikkeukselliseksi.

"Aloitimme yritystoiminnan syvimmän laman aikaan vuonna 1996, mutta tällaista en ole koskaan aikaisemmin nähnyt."

Sallan Poropuiston asiakkaista suurin osa on ulkomaisia. Heitä saapuu muun muassa Saksasta, Hollannista ja Välimeren maista.

Lapin eksotiikkaan nojaavat poro- ja huskyajelut ovat ulkomaalaisten keskuudessa kysyttyjä. Suomalaiset taas kaipaavat Lapin lomaltaan erilaisia elämyksiä. Siksi edes kotimaisten matkailijoiden kasvanut joukko ei ole tuonut helpotusta Poropuiston ja sen kaltaisten ohjelmapalveluyritysten liiketoimintaan.

Kääriäinen kertoo olevansa iloinen ja kiitollinen siitä, että suomalaiset ovat saapuneet Lappiin ja Sallaan. Hän ei kuitenkaan näe, että kotimaan matkailu voisi paikata ulkomaalaisten aiheuttamaa lovea.

"Jos tilanne ei muutu oleellisesti, olemme menettäneet tämän talven."

Lapin matkailulla on takanaan monta ennätyksellisen kasvun vuotta. Niiden ansiosta yritykset ovat voineet kerryttää kassaan puskuria pahojen päivien varalle. Pitkään jatkunut nousukausi on kuitenkin tarkoittanut myös isoja investointeja. Täyttä vauhtia edennyt matkailuala on törmännyt seinään.

"Tunnelma on, että tämä talvi on menetetty. Monella on pelko, että myös ensi talvi menetetään", Lapin Liiton Satu Luiro sanoo.

Ulkomaiset matkanjärjestäjät valmistelevat tulevia matkoja jo hyvissä ajoin etukäteen. Ensi talven pakettimatkoja suunnitellaan ja varataan parasta aikaa.

Lapissa odotetaan ohjeita siitä, miten matkailua on mahdollista jatkaa. Luiron mukaan Suomen on pikaisesti linjattava, millä ehdoilla kansainvälistä matkailukauppaa voidaan tehdä pitkällä aikavälillä. Oikeuttaako esimerkiksi koronarokotteen ottaminen tai negatiivinen testitulos matkustamiseen?

Marika Kylmämaa pitää matkailuyritystä Ylläksellä.