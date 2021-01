Tuliko kotiisi siemenpusseja, joita et ole tilannut? Ruokavirastolla on sinulle selkeät ohjeet

Siemenpakkauksia on lähetetty ainakin Kiinasta, Taiwanista ja Singaporesta.

Markku Pulkkinen

Jos kotiinsa saa postipaketissa siemeniä ilman, että niitä on tilannut, ei niitä pidä kylvää.

Suomessakin kuluttajat ovat yllättäen saaneet postitse siemenpakkauksia, joita eivät ole tilanneet. Vastaavia lähetyksiä on saatu ympäri maapalloa kuten Iso-Britanniassa, Ranskassa, Tanskassa ja Saksassa sekä Israelissa, USA:ssa, Kanadassa ja Intiassa.

Asiasta tiedottavan Ruokaviraston mukaan siemenpakkauksia on lähetetty ainakin Kiinasta, Taiwanista ja Singaporesta.

Siemenet on pakattu pieniin muovipusseihin, eivätkä ne näytä tavallisilta kaupoissa myytäviltä siemenpakkauksilta. Lähetyksen päällysmerkinnän mukaan sisältönä saattaa olla esimerkiksi koruja tai leluja, eikä pakkauksista selviä, minkä kasvilajin siemeniä pakkauksessa on.

Ruokaviraston mukaan on epäselvää, miten kuluttajat ovat päätyneet lähetysten vastaanottajiksi. Yksi mahdollisuus on, että siementen lähettämisen takana on niin sanottu brushing-ilmiö, jossa postimyyntiyritys haluaa nostaa asemaansa esimerkiksi isojen verkkokauppayhtiöiden silmissä. Se onnistuu hyvillä tuotearvioilla ja isoilla myyntiluvuilla.

Jos saa outoja siemenlähetyksiä, niitä ei pidä kylvää, koska niistä voi kasvaa haitallisia vieraslajeja tai ne voivat levittää uusia kasvitauteja tai kasvituholaisia.

Ruokavirasto ohjeistaa tiedotteessaan myös tarkemmin, miten outoja siemenlähetyksiä saaneen tulee toimia. Ensinnäkin siemenpakkauksia ei pidä avata.

Sen sijaan Ruokavirasto pyytää lähettämään tiedon saapuneesta pakkauksesta, sen lähtömaasta sekä valokuvan siemenpakkauksesta sähköpostilla osoitteeseen kylvosiementuonti@ruokavirasto.fi ja odottamaan ohjeistusta.

Vaihtoehtoisesti siemenpakkauksen voi myös hävittää polttamalla.

"Siemenpakkauksia ei tule missään tapauksessa avata tai siemeniä kylvää tai kompostoida", Ruokavirasto painottaa.

Kasvien tuontiin liittyvien säädöksien tarkoituksena on estää kasvintuhoojien leviäminen.

